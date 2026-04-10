Guerra de Irán, última hora en directo | El líder supremo Mojtama Jameneí: "Irán no busca la guerra, pero no renunciará a sus derechos"
- Exteriores anuncia que España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán
- Netanyahu ordena abrir negociaciones con Líbano para un plan de paz que incluya el desarme de Hizbulá
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 42 días, marcada por el anuncio de Washington y Teherán de una tregua de dos semanas que pende de un hilo. Israel y EE.UU. afirman que el alto el fuego no se aplica a Líbano, y en ese país Israel ha llevado a cabo sus mayores ataques hasta el momento, con más de 300 muertos en dos días y casi 1.900 desde el 2 de marzo. Irán ha denunciado esos ataques como una violación del acuerdo, y ha vuelto a cerrar al tránsito marítimo el estrecho de Ormuz.
Estas son las últimas novedades:
- La tregua pactada entre EE.UU. e Irán pende de un hilo entre interpretaciones distintas de lo acordado
- Irán insiste en que los ataques de Israel en Líbano son una violación del alto el fuego y amenaza con responder
- Israel ordena desalojar ocho barrios del sur de Beirut ante previsibles ataques
- Netanyahu ordena abrir negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá
- Trump subraya que la OTAN "no estuvo" cuando la necesitó y augura que "tampoco lo estará" si vuelve a requerirla
- Albares anuncia que España reabrirá su embajada en Teherán
Guerra de Irán, última hora en directo:
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1:24
Trump amenaza a Irán por haber cobrado supuestamente a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este jueves a Irán a abandonar "ahora mismo" cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.
"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social. A renglón seguido, Trump ha tildado de "muy deficiente" el modo en que está actuando Irán "al permitir el paso del petróleo" por el estrecho de Ormuz, a la par que ha remarcado que "ese no es el acuerdo" alcanzado.
El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán. No obstante, la noche de este martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.
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0:58
El ejército israelí afirma que Hezbolá ha lanzado un misil contra Israel
El ejército israelí ha informado este viernes de que Hezbolá había lanzado un misil contra Israel, lo que ha activado las sirenas antiaéreas en varias partes del país, incluyendo Tel Aviv. Hezbolá ha declarado que su objetivo era infraestructura militar israelí en la ciudad de Haifa, al norte del país, en la noche del jueves.
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0:55
Las negociaciones entre Israel y Líbano empezarán la semana que viene en Washington
Líbano, según Estados Unidos, estaba al margen del pacto de alto el fuego con Irán, pero los ataques en la zona están perjudicando a las negociaciones sobre el conflicto.
“¿¿Las negociaciones entre Israel y Líbano empezarán la semana que viene en Washington— 24 horas de RNE (@24horas_rne) April 9, 2026
¿¿Líbano, según Estados Unidos, estaba al margen del pacto de alto el fuego con Irán pero los ataques en la zona están perjudicando a las negociaciones sobre el conflicto
¿¿ @maria_carou pic.twitter.com/eGDf8HYY00“
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0:53
Trump reprocha que Irán está gestionando muy mal el paso del crudo a través de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado este jueves en redes sociales que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo.
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0:36
Irán niega haber lanzado cualquier ataque en la región durante el alto el fuego
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que las fuerzas armadas del país no han lanzado ningún ataque contra países de la región desde que empezó el alto el fuego acordado con Estados Unidos el pasado martes. En un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite de la República Islámica ha afirmado que, si el Ejército ataca algún objetivo, será anunciado de forma oficial y "valiente".
Este mensaje llega después de que Kuwait, que ha sido blanco habitual de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto, dijera haber interceptado drones y misiles en las últimas horas que se dirigían contra infraestructura energética en el país. La agencia de noticias estatal de Arabia Saudí SPA también ha reportado ataques contra instalaciones de energía horas antes que provocaron la muerte de una persona.
La Guardia Revolucionaria ha agregado que, si estas informaciones son verdad, "son trabajo del enemigo", en referencia a Israel y Estados Unidos. El frágil alto el fuego alcanzado hace casi dos días entre Irán y Teherán sigue en riesgo por los desacuerdos alrededor de la posición del Líbano en el conflicto y su inclusión o no en el acuerdo, mientras que el inicio de las negociaciones entre ambas partes, previsto para mañana en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire.
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0:23
España y otros ocho países del sur de la UE, por un Mediterráneo seguro ante crisis en Oriente Medio
España y otros ocho países del sur de la Unión Europea (MED9) han reafirmado este jueves su determinación de trabajar por un Mediterráneo "seguro, resiliente e interconectado" ante las repercusiones de la crisis en Oriente Medio. En un comunicado conjunto firmado por los ministros de Exteriores de España, Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal, se informa que han debatido aspectos de la crisis, como la seguridad marítima, económica, energética y de la cadena de suministro, la protección de las infraestructuras críticas, los riesgos medioambientales, las posibles presiones migratorias y de refugiados, y las amenazas híbridas.
Asimismo, hacen un llamamiento al "pleno respeto" del derecho internacional y al "cese inmediato de las hostilidades, una desescalada sostenida y el cumplimiento del alto el fuego en toda la región por todas las partes, incluido el Líbano, lo que permitiría avanzar en las negociaciones hacia una paz duradera y sostenible".
Solicitan también el respeto a la seguridad marítima y a la libertad de navegación, "incluido el paso en tránsito por el estrecho de Ormuz". Los nueve países coinciden "en la urgente necesidad de reforzar la coordinación, la divulgación y las políticas proactivas, a nivel regional y de la UE, para apoyar el diálogo y la diplomacia y hacer frente a los retos, en particular la migración, la seguridad marítima y la seguridad económica".
Abogan por la "necesidad de una respuesta integral y coordinada, que incluya la reducción del impacto de la crisis sobre nuestros socios regionales, las infraestructuras críticas y la población civil, en particular los más vulnerables, así como sobre nuestros esfuerzos humanitarios, incluso mediante posibles corredores humanitarios".
Han acordado, añade el comunicado, reforzar su compromiso "con una mayor coordinación regional con los países del norte de África y de Oriente Medio para destacar la necesidad de una política estratégica común en cuestiones clave como la energía y el medio ambiente para el crecimiento y la prosperidad.
En este sentido, aseguran que acogen "con satisfacción el Pacto para el Mediterráneo como marco para impulsar una asociación más estructurada, equilibrada y con visión de futuro con los países vecinos del Sur, basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y la implicación conjunta" y la "labor de la Unión por el Mediterráneo en la coordinación y ejecución de proyectos del Pacto para el Mediterráneo en los ámbitos pertinentes".
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0:11
El líder supremo Mojtama Jameneí, en un nuevo mensaje: "Irán no busca la guerra, pero no renunciará a sus derechos"
El líder supremo de Irán ha manifestado a través de un comunicado difundido por la televisión estatal iraní que la gente no debe abandonar las calles a pesar de las "negociaciones con el enemigo".
Además, el que el pasado 8 de marzo sucedería a su padre Alí Jameneí, ha asegurado que la intención de Irán no es buscar el conflicto bélico, pero que no "renunciará a sus derechos" (Reuters).
“Mojtaba Jamenei promete manterse "firme" ante Estados Unidos en las negociaciones sobre la guerra— 24 horas de RNE (@24horas_rne) April 9, 2026
El líder supremo iraní ha enviado un mensaje a los ciudadanos donde asegura que "son los vencedores" y pide mantener la presión en las calles
¿¿@mariaeulate pic.twitter.com/iDYIFOWN0P“
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Trump carga contra el 'Wall Street Journal' por cuestionar su "victoria" en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el Wall Street Journal después de que el medio calificara como "prematura" su declaración de "victoria" en la guerra de Irán. "El Wall Street Journal, uno de los peores y más imprecisos consejos editoriales del mundo, ha afirmado que yo declaré una victoria prematura en Irán. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de prematura!", ha publicado Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
El diario había señalado en un editorial y reportes informativos que la situación en Irán no podía considerarse una "victoria" consolidada, al advertir que cualquier evaluación en ese sentido sería prematura. Según el rotativo, aunque la presión militar y diplomática de Estados Unidos había generado avances y un alto el fuego temporal, Teherán mantenía capacidad de influencia en la región y el escenario seguía siendo inestable, lo que abría dudas sobre la durabilidad de los resultados anunciados por la Casa Blanca.
Trump ha arremetido en reiteradas ocasiones en las últimas semanas contra los medios que han criticado su actuar durante la guerra en Irán. La nueva crítica de Trump llega además 48 horas antes de que empiecen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.