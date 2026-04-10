Cautela en las bolsas europeas, que abren planas pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Cautela en las bolsas europeas, que han amanecido este viernes prácticamente planas, entre ligeras ganancias y pérdidas, y pendientes de la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

En España, el IBEX 35, que ha cerrado plano este jueves, ha empezado la jornada en verde, pero prácticamente plano y con el objetivo de mantener los 18.100 puntos. Sus valores muestran leves ganancias y pérdidas, con el sector bancario en verde. Grifols se muestra como el más alcista y gana más de un 1%, mientras Repsol destaca en las caídas y pierde más de un 2%.

Mientras tanto, en el resto de Europa las bolsas de París, Fráncfort, Londres y Milán también han arrancado planas, con ligeras ganancias.

Leve repunte del precio del petróleo mientras el precio del gas baja Y en paralelo, el precio del petróleo repunta, pero lo hace ligeramente. El barril de Brent, de referencia en Europa, sube más de un punto porcentual y se mantiene en el entorno de los 97 dólares. Un alza similar experimenta el West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), que se acerca a los 100 dólares. Por su parte, los futuros del gas natural en el TTF holandés caen más de un 2%, hasta el entorno de 45 euros por megavatio hora. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado este jueves que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo. Entretanto, este viernes se ha conocido que Irán ha asegurado que no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días, según han informado medios iraníes. "Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.