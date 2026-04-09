La euforia bursátil se diluye: el IBEX 35 se aferra a los 18.000 puntos y el crudo repunta casi un 4%

La alegría de los mercados financieros se ha quedado en flor de un día. La debilidad del acuerdo del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha devuelto a los selectivos al rojo.

El IBEX 35 ha caído un 0,27% y se sitúa en el entorno de los 18.000 puntos. El día previo el parqué español firmó su mayor alza diaria en un año ya que quedó por encima de los 18.100.

La incertidumbre lastra a los índices europeos. Berlín, París, Milán y Londres retroceden en estos momentos mientras Wall Street prevé otra jornada tensa.

El barril de Brent vuelve a escalar precios y se sitúa alrededor de los 98 dólares, tras cerrar el miércoles en 94 dólares. Valores como el oro y la plata han amanecido en rojo.

En España, Repsol lidera las ganancias mientras que Grifols e Indra, las caídas.