La euforia bursátil se diluye: el IBEX 35 se aferra a los 18.000 puntos y el crudo repunta casi un 4%
- La frágil tregua en Irán arrastra al barril de Brent casi a los 100 euros
- Los parqués europeos abren en rojo tras la jornada previa de ganancias
La alegría de los mercados financieros se ha quedado en flor de un día. La debilidad del acuerdo del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha devuelto a los selectivos al rojo.
El IBEX 35 ha caído un 0,27% y se sitúa en el entorno de los 18.000 puntos. El día previo el parqué español firmó su mayor alza diaria en un año ya que quedó por encima de los 18.100.
La incertidumbre lastra a los índices europeos. Berlín, París, Milán y Londres retroceden en estos momentos mientras Wall Street prevé otra jornada tensa.
El barril de Brent vuelve a escalar precios y se sitúa alrededor de los 98 dólares, tras cerrar el miércoles en 94 dólares. Valores como el oro y la plata han amanecido en rojo.
En España, Repsol lidera las ganancias mientras que Grifols e Indra, las caídas.
Peligran las negociaciones
Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos penden, en estos momentos, de un hilo tras la escalada de bombardeos en Líbano. Durante la madrugada del jueves, Israel ha atacado de nuevo al país vecino. Cruz Roja ha informado de la muerte de más de 250 personas y ha asegurado que Netanyahu "no se siente concernido por la tregua". Es el mayor ataque desde el inicio de la guerra.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que respeta el acuerdo pactado entre Estados Unidos e Irán, pero considera que no afecta a Líbano. Irán reitera que estos ataques constituyen una violación de alto el fuego.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla el acuerdo alcanzado. Ha amenazado con lanzar una ofensiva "más grande" si se incumple.
El republicano, en un mensaje en su red social Truth, ha asegurado que el estrecho de Ormuz seguirá abierto. Irán, por su parte, mantiene que establecerá un sistema de peaje a los buques que quieran navegar por esta vía. París ha tildado la iniciativa de "inaceptable" porque "las aguas internacionales son libres para la circulación".