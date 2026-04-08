Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en Líbano

Irán ha vuelto a bloquear el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, uno de los aspectos clave del acuerdo de alto el fuego alcanzado la pasada madrugada (hora española) con Estados Unidos. El país ha tomado esta decisión como represalia por los bombardeos de las fuerzas israelíes sobre el Líbano, según la agencia iraní Fars.

El régimen ya había amenazado con sellar este paso comercial, por el que circula el 20% del petróleo y gas mundial y cuyo cierre ha incrementado los precios a nivel global, al acusar a Israel de violar la tregua con ataques simultáneos contra territorio de Irán y de Líbano.

A grandes rasgos, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán suponía la reapertura del estrecho y el cese de los ataques a territorio iraní durante dos semanas. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha rechazado que la tregua temporal incluya al Líbano.

De hecho, ha continuado con los ataques y ha ejecutado en las últimas horas los mayores bombardeos desde el inicio de las hostilidades en Líbano, el pasado 2 de marzo. Al menos 254 muertos y 1.165 heridos en los ataques israelíes de este miércoles, en cifras actualizadas por la Defensa Civil.

La postura israelí es secundada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha afirmado que el Líbano "no está incluido" en el acuerdo, pese a que el régimen iraní sí introduce ese escenario en una ecuación que, en teoría, debería implicar un cese de los ataques cruzados durante un plazo inicial de dos semanas.

Ha explicado, en declaraciones a la cadena PBS, que el contexto libanés está "separado" del iraní por la presencia de Hizbulá, que había reanudado sus ataques contra Israel como represalia al inicio de los bombardeos sobre Irán hace más de un mes. El grupo proiraní dice que la ofensiva hebrea solo fortalecerá la determinación para resistir y enfrentarse al "enemigo", según Reuters.

Pakistán, país que ha abanderado la mediación entre EE.UU. e Irán para el cese de las hostilidades en Oriente Medio, ha rechazado que esta exclusión de la tregua y ha denunciado las primeras violaciones al alto al fuego.

De otro lado, el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí ha sido atacado por Irán, y los daños se están evaluando, según una fuente de la industria citada por Reuters. La información de la agencia no aclara cuándo ha sido el ataque, si antes o después de entrar en vigor la tregua. El oleoducto es la única vía para exportar el petróleo saudí aparte del estrecho de Ormuz.

Este viernes, la Casa Blanca ha estimado que la Operación Furia Épica ha permitido alcanzar más de 13.000 objetivos. "Gracias a la brillantez de las fuerzas militares de los Estados Unidos, esta operación fue un éxito masivo, aplastando el aparato militar iraní", ha publicado en X.

Pakistán, país mediador, pide "contención" El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha instado en X a todas las partes, "de manera firme y sincera", a "ejercer la contención y a respetar el alto el fuego durante dos semanas —tal como se acordó—, a fin de que la diplomacia pueda asumir un papel protagónico en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto". La advertencia del mandatario coincidía con el anuncio de Irán sobre una presunta incursión enemiga con un dron avanzado Hermes 900, en la provincia de Fars. Según las fuerzas iraníes, la incursión de cualquier aeronave en su espacio aéreo constituye una violación de la tregua que recibirá una "respuesta firme". Este incidente se suma a la denuncia por parte de Teherán de un ataque contra la refinería de petróleo de la isla de Lavan, en el golfo Pérsico, ocurrido poco después de que entrara en vigor el cese de hostilidades de 14 días mediado por Pakistán. También Sharif había expresado horas antes la "más profunda y sincera gratitud a nuestros países hermanos —la República Popular China, el Reino de Arabia Saudí, la República de Turquía, la República Árabe de Egipto y el Estado de Catar— por brindar un apoyo inestimable e irrestricto para lograr el alto el fuego y dar una oportunidad a los esfuerzos diplomáticos". El mandatario paquistaní ha atribuido el éxito de la mediación a un esfuerzo coordinado con estos países y con el Consejo de Cooperación del Golfo, para dar una oportunidad a la diplomacia poco antes de que venciera el ultimátum de la Casa Blanca.