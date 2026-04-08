La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de abril con Mariona Terés y Alejo Sauras

Los actores Mariona Terés y Alejo Sauras son los invitados de hoy miércoles 8 de abril en La Revuelta, para presentar la nueva serie cómica de RTVE, Barrio Esperanza. Puedes seguir el programa de David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Mariona Terés se estrena como protagonista con ‘Barrio Esperanza’ La actriz barcelonesa vuelve a RTVE, donde debutó con su papel de Enriqueta D’Or en Acacias 38, para protagonizar por primera vez una serie, Barrio Esperanza. Una comedia con tintes de crítica social ambientada en un colegio público, en la que interpreta a Esperanza, una mujer que trata de rehacer su vida como profesora dejando atrás los errores del pasado. La serie se estrenará muy pronto y Mariona Terés explicó en una reciente entrevista en RTVE que ha “pilló con ganas” su nuevo rol. 20.20 min Open Play - Mariona Terés: "Pillé con ganas mi papel de Barrio Esperanza"