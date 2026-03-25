RTVE presenta el cartel y el tráiler de 'Barrio Esperanza', la nueva comedia para el prime time de La 1

RTVE ha desvelado el cartel oficial de ‘Barrio Esperanza’, su nueva serie de ficción producida en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), que llegará muy pronto a La 1.

Creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista ambientada en un colegio público, un espacio tan reconocible como decisivo en la vida de cualquier persona. La serie pone el foco en la importancia de la enseñanza pública, la convivencia y las segundas oportunidades, con una mirada cercana, humana y llena de camaradería.

El cartel oficial refleja el espíritu de la serie y anticipa el tono coral de la ficción, encabezada por Mariona Terés, que da vida a Esperanza, una mujer que trata de recomponer su vida tras una etapa marcada por los errores del pasado. Junto a ella, el reparto principal lo completan Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Ana Jara, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Carlos Librado “Nene”, Ángel Héctor y Ruth Núñez.

En ‘Barrio Esperanza’ la mirada de los más pequeños es fundamental. Los niños y niñas del colegio no solo forman parte del contexto, sino que se convierten en auténticos protagonistas de la historia, aportando frescura, humor y emoción al relato. Destacan especialmente Nayeli, interpretada por Chloe con H; León, a quien da vida Tian Tosas; y Martina, interpretada por Nia Tosas, tres personajes clave que representan distintas formas de enfrentarse a la infancia, la amistad y el aprendizaje, y que juegan un papel esencial en la evolución de la protagonista y del conjunto del barrio.

El entorno de la protagonista también contará con otros dos personajes cruciales en su vida: los interpretados por Carmen Balagué, que se mete en la piel de Juana, la madre de Esperanza; y Javier Pereira en el papel de Lucho, su ex novio. Y es que Esperanza no fue una joven ejemplar y se equivocó en todo: con el novio, con las compañías y con la forma de ganar dinero fácil. Un error tras error que finalmente la llevó a la cárcel. Durante su condena, aprovechó el tiempo para estudiar la carrera de magisterio y aprobar la oposición para dar clase en un colegio público. Ahora, como maestra de Primaria, descubrirá que lo que aprendió en prisión le será de más utilidad que los temarios de la oposición.

Iván Escobar, Antonio Sánchez Olivas, Javier Mendez y María José Rodríguez son los productores ejecutivos de esta nueva ficción, cuyo rodaje se ha llevado a cabo íntegramente en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid. Sandra Gallego e Iñaki Peñafiel dirigen los ocho episodios, basados en el guion de Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, escrito junto a Raquel Haro, Abraham Sastre, Marta Sánchez, Javier Reguilón, Raúl Díaz y Aurora Parrilla.

Con el colegio como epicentro narrativo, la serie retrata un microcosmos en el que profesores y alumnos conviven, discuten, aprenden y se acompañan en algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Porque, como en cualquier familia, a los compañeros de clase no se les elige, pero dejan una huella imborrable.