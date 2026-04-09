RTVE presenta 'Barrio Esperanza', la nueva comedia de La 1 ambientada en un colegio público

RTVE ha presentado hoy ‘Barrio Esperanza’, su nueva serie de ficción producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE, que llegará muy pronto al prime time de La 1. Una historia que nos recordará a los docentes que marcaron nuestras vidas y que nunca hemos olvidado.

La sede de RTVE Instituto ha acogido este jueves la presentación a la que ha acudido el equipo de la serie. Una presentación conducida por María Eizaguirre en la que la directora de Comunicación y Participación de RTVE ha resaltado el talento de esta nueva comedia de La 1: “Tenemos muchas ganas de volver a disfrutar con otra nueva serie como esta, con el mejor elenco, con sorpresas, y en la que se ha cuidado todo mucho”.

José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, ha afirmado que “es una serie que nos ha enamorado desde el principio. Necesitábamos ver ese espíritu joven. Siempre el colegio y el instituto han sido buenos lugares para contar historias. Creo que, como servicio público, tenemos que hacer reír pero también tenemos que hacer pensar y reflexionar”.

Presentación de 'Barrio Esperanza' en la sede de RTVE Instituto (Madrid)

María José Rodríguez, directora general de Globomedia y productora ejecutiva de la serie, se ha referido a ella como “un producto 100% Globomedia”. “Una comedia familiar, para ver con tus hijos, cargada de emoción, y que te va a ayudar a hablar de temas con ellos y te va a divertir”, ha explicado.

Los creadores de la serie han hablado del contexto y la motivación que les ha llevado a desarrollar esta ficción. Iván Escobar, que ha remarcado el orgullo que supone para ellos su emisión en RTVE, no ha dudado en valorar la importancia de la infancia en nuestras vidas. “Estamos cargados de infancia y somos así, probablemente, por nuestros primeros 12,13,14 años y por una maestra o un maestro que nos puso una mano en el hombro y nos dijo: eres especial”. En una línea similar, Antonio Sánchez Olivas ha señalado que esta serie “es uno de los homenajes que queremos hacer a los héroes y heroínas sin capa que nos han marcado”.

La importancia de la enseñanza pública Creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula. Cuenta con Iván Escobar, Antonio Sánchez Olivas, María José Rodríguez y Javier Méndez como productores ejecutivos; Sandra Gallego e Iñaki Peñafiel en la dirección; y un equipo de guion que también integran Raquel Haro, Abraham Sastre, Marta Sánchez, Javier Reguilón, Raúl Díaz y Aurora Parrilla.

Personajes Mariona Terés encabeza el reparto como Esperanza, una mujer que intenta recomponer su vida tras una etapa marcada por los errores del pasado. En el colegio se cruza con un equipo docente tan diverso como disfuncional. “Como su nombre dice, es un personaje muy esperanzador, que se agarra y se aferra a la segunda oportunidad que ha tenido con mucha vocación, amor y empatía”, ha señalado la acriz sobre su personaje. Presentación de 'Barrio Esperanza' en la sede de RTVE Instituto (Madrid) Jerónimo “Jero” Caballero (Alejo Sauras), el director del centro, vive obsesionado con la imagen, el presupuesto y su posible ascenso en la Consejería de Educación. El actor balear ha descrito su personaje como alguien que ‘va a lo suyo’, que quiere seguir ‘trepando’ para llegar a donde él se ha propuesto llegar”. “Tiene mucho que aprender de Esperanza”. Don Antonio (Mariano Peña), a punto de jubilarse, representa la vieja escuela y la resistencia al cambio tras haber sobrevivido a todas las reformas educativas posibles. “Es un profesor ‘chapado a la antigua’, muy entrañable y perfectamente reconocible, antiguo, arcaico y lleno de ternura”, ha descrito. Claudia (Ana Jara), profesora de Infantil, encarna el idealismo pedagógico y la fe absoluta en la educación emocional, aunque la realidad del aula la pondrá a prueba. Manu (Guillermo Campra), el profesor de Gimnasia, aporta una mirada joven y desenfadada, más cercana a los alumnos que a la burocracia del centro. Completa el claustro Fátima (Laura de la Uz), una profesora cubana, directa y sin filtros, cuya experiencia en contextos mucho más precarios aporta una mirada sarcástica y más humana. El día a día del CEIP Barrio Esperanza no se entendería sin Gus (Ángel Héctor), el conserje de toda la vida, guardián de las llaves, la memoria y los secretos del colegio; ni sin Mar (Ruth Núñez), la jefa de cocina, que lucha por ofrecer menús saludables con recursos mínimos y convierte el comedor en otro espacio de convivencia. A este ecosistema se suma Ricardo Cubillo (Juan Vinuesa), presidente del AMPA y padre hiperimplicado con una estrecha relación con la dirección que convierte cualquier desacuerdo en un conflicto colectivo. Todos ellos dibujan un retrato coral y tensionan, con humor y humanidad, el día a día del barrio. 'Barrio Esperanza', próximamente en RTVE En ‘Barrio Esperanza’ la mirada de los niños es tan importante como la de los adultos y refleja una sociedad diversa y en constante cambio. Destacan especialmente Nayeli (Chloe con H), una niña con altas capacidades que teme ser rechazada; León (Tian Tosas), un niño sensible y afectuoso que sufre la separación de sus padres; y Martina (Nia Tosas), hija del presidente del AMPA, que se esfuerza por cumplir unas expectativas que a veces le impiden disfrutar de su infancia. A través de ellos, la serie aborda temas como la inclusión, la diversidad familiar, la presión social y la necesidad de sentirse visto y escuchado. El entorno personal de Esperanza también juega un papel fundamental: Josete (Carlos Librado “Nene”) es su amor de la infancia y padre de uno de sus alumnos; Juana (Carmen Balagué) es su madre, una mujer dura y distante que no le pone fácil la reconciliación; y Lucho (Javier Pereira), su exnovio, reabre viejas heridas y pone a prueba la estabilidad de su nueva vida.