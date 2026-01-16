RTVE presenta sus novedades en el mercado internacional 'Content Americas' de Estados Unidos

RTVE vuelve a Miami del 19 al 22 de enero para mostrar las últimas producciones de la Corporación, entre las que destacan las series ‘Barrio Esperanza’ y ‘Sin Gluten’; el formato factual ‘Dra. Fabiola Jones’ y las series documentales ‘España, el siglo XX en color’ y ‘Esto es España’.

‘Content Americas’ se ha afianzado como el principal espacio de referencia para la compraventa de contenidos y la creación de relaciones profesionales entre plataformas de streaming, cadenas de televisión, grandes estudios y productoras, con especial atención a Latinoamérica y al mercado hispano de Estados Unidos. En su última edición congregó a 2.300 delegados y a más de 1.000 compradores.

‘Barrio Esperanza’ Entre las principales novedades de RTVE en este mercado destaca ‘Barrio Esperanza’. Creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas y con un colegio como escenario principal, ‘Barrio Esperanza, producida en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) es una comedia de carácter social y humor ácido para todos los públicos con Mariona Terés al frente de un reparto coral. Con un tono vitalista y de camaradería, destaca la importancia de la enseñanza pública y de las segundas oportunidades. Esperanza no fue una joven ejemplar y se equivocó en todo: con el novio, con las compañías y con la forma de ganar dinero fácil. Un error tras error que finalmente la llevó a la cárcel. Durante su condena estudió magisterio y aprobó la oposición. Ahora, como maestra de Primaria, descubrirá que lo que aprendió en prisión le será de más utilidad que los temarios de la oposición. RTVE participará con esta serie en ‘Unveiling Spain´s most anticipated content’, sesión patrocinada por ICEX en el Main Ballroom el miércoles 21 de enero para dar a conocer el contenido español más reciente para televisión. La intervención estará a cargo de Rosalía Alcubilla, ejecutiva responsable de grandes cuentas de RTVE, y contará con la presencia de directivos de otras grandes empresas españolas.

Más contenidos de RTVE en 'Content Americas' Sobre segundas oportunidades también habla la comedia ‘Sin Gluten’, protagonizada por Diego Martín. Ricardo, un chef de éxito caído en desgracia, se ve obligado a reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social. A través de sus clases, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas. Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y un profundo amor por la naturaleza son los principales ingredientes del formato factual ‘Dra. Fabiola Jones’. Con la sabana africana como escenario, y desde la perspectiva de una veterinaria especialista en fauna salvaje, elefantes, jirafas, cebras, leones, guepardos y hienas forman parte de este recorrido. ‘España el siglo XX en color’ ofrece al espectador una nueva forma de ver el pasado. Un viaje exclusivo a la historia de España con imágenes asombrosas coloreadas por primera vez y sonorizadas para realzar su viveza y espectacularidad. A través del nacimiento del cine y de las primeras imágenes grabadas en España, la serie hace un recorrido desde los años 30 hasta finales de los 70 para reflejar los grandes acontecimientos y la pequeña historia de la vida cotidiana. La serie documental ‘Esto es España’, presentada y dirigida por Enrique Alex, uno de los creadores de contenido sobre viajes más influyentes en español, invita a redescubrir el país desde otra mirada: la de quienes habitan sus rincones más desconocidos, quienes luchan por preservar la identidad local, por innovar sin perder las raíces, y por construir un futuro más sostenible.