RTVE presenta en Iberseries & Platino Industria sus novedades de ficción a compradores de 27 países

El equipo comercial de RTVE dirigido por Javier González presentará un adelanto de las últimas producciones de ficción de la Corporación en Iberseries & Platino Industria, la gran cita del audiovisual iberoamericano que reunirá del 30 de septiembre al 3 de octubre en Madrid a figuras claves del sector y más de 160 compradores de contenidos de 27 países.

El 1 de octubre a las 10:30 horas, en la sección ‘Próximamente’ de Iberscreeningsen la sala Azcona, se presentará un avance de las series de prime time ‘Sin Gluten’ y ‘La Frontera’ en un panel moderado por el periodista Alberto Rey y en el que intervendrá José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.

En la primera parte del panel se mostrará un avance de ‘La Frontera’, un thriller policíal atravesado por una historia de amor imposible. La serie, ambientada en 1987, sigue a Mario Sanz, un capitán de la Guardia Civil que, en una carrera contrarreloj, intenta evitar que un grupo disidente de ETA atente en París. Participarán en este panel los actores Vincent Pérez y Kike Guaza, junto a la productora ejecutiva Clarisa Guercovich de Par Producciones.

Póster de 'La frontera', nuevo thriller policial

En la segunda parte, se podrán ver las primeras imágenes de ‘Sin Gluten’, serie en la que su protagonista, Ricardo, es un chef de éxito que no admite su problema con el alcohol, especialmente tras recibir una Estrella Michelín y tener su restaurante lleno. Sin embargo, una noche de excesos lo lleva a cometer un error grave y es despedido. Sin opciones, regresa a la escuela de cocina donde comenzó su carrera, esta vez como profesor. Allí, sus alumnos, jóvenes de diversos orígenes, algunos en riesgo de exclusión social, lo ayudan a redescubrir su pasión por la cocina y a reconectar con una vida más auténtica y sencilla. Intervendrán en la presentación Araceli Álvarez de Sotomayor, creadora, directora y productora ejecutiva de la serie; Gonzalo Sagardía, CEO de Onza y productor ejecutivo de la ficción; y los actores Alicia Rubio y Adam Jezierski.