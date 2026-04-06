La 1 lidera la Semana Santa con sus mejores datos en 15 años

La 1 cierra la Semana Santa 2026 con un 10.5% de cuota, líder de toda la oferta televisiva con una ventaja de 0.2 puntos respecto a su inmediato competidor y lo logra con su mejor Semana Santa de los últimos 15 años, desde 2011. Ha sido la cadena que más ha crecido respecto a la Semana Santa anterior con 1.4 puntos de aumento.

Se impone en la mañana (13.3%, +1.4), en la tarde (10.5%, +1.3), y en prime time (+10.1%, +1.7). El resto de franjas también ofrecen mejoras en todas ellas: sobremesa (10.9%, +1.6) y late night (8%, +0.5). La 1 ha sido la cadena líder en Madrid (11%, +0.5), Valencia (13.4%, +3.5), Baleares (12.5%, +4) y Navarra (12.6%, +1.4).

Si se tiene en cuenta la semana completa de la Semana Santa, de lunes a domingo, La 1 alcanza un 11.7% de cuota, líder de toda la oferta televisiva con una ventaja de 0.5 puntos respecto a su inmediato competidor y logra su mejor Semana Santa de los últimos 14 años, desde 2012. Es la cadena que más crece respecto al año pasado, con 2.6 puntos de aumento.

Lidera en la mañana (14.3%, +3.2), en la tarde (10.8%, +1.6), y en prime time (+12.4%, +3.5). En el resto de franjas, todas con mejoras: sobremesa (11.6%, +2.8) y late night (9.4%, +1.1). Es la cadena líder en Madrid (12.8%, +1.8), Valencia (15.4%, +5.2), Baleares (12.7%, +3.8), CyL (15.6%, 3.6), Euskadi (11.8%,+1.9), Galicia (10.8%, +2.7) y Navarra (14.1%, +2.9).

RTVE ha ofrecido estos días una programación especial para dar a conocer las principales tradiciones y fiestas de España, así como una amplia selección de películas y la mejor oferta infantil para disfrutar en familia durante las vacaciones.