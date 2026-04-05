RTVE Play consigue su mejor marzo histórico y las redes de RTVE se acercan a los 1.400 millones de visualizaciones

El consumo de contenidos a través de RTVE Play y de las redes sociales de la Corporación sigue en auge. La plataforma online gratuita cierra marzo con sus mejores datos históricos en este mes, casi 10,7 millones de visitantes únicos, y crecimientos destacados en su canal exclusivo ‘En Play’ o la plataforma RNE Audio. Las redes sociales vuelven a crecer, se acercan a los 1.400 millones de visualizaciones, un 19% más que el año pasado.

RTVE Play logra su mejor marzo histórico

RTVE Play consigue el mejor marzo de su historia con 10,7 millones de visitantes únicos (10.665.822) según datos de Adobe Analytics, un crecimiento del 3,2% sobre el año anterior y el segundo mejor dato de los últimos ocho meses.

‘La Promesa’ se mantiene como contenido más visto del mes, seguida del cine y’ Valle Salvaje’, que suma un 19% de espectadores en el último año.

‘En Play’ suma más de medio millón de usuarios totales en marzo (500.782), cerca del doble que en febrero (+92%). Consigue su mejor mes de la temporada, impulsado principalmente por su contenido on-demand (+316%), que se dispara gracias a los nuevos programas, entre los que destacan ‘Cosas de palacio’ y ‘La retaguardia’. El canal en directo exclusivo de RTVE Play se sitúa como cuarta opción entre los directos en volumen total de espectadores del mes, por detrás de La 1, 24 horas y Teledeporte.

RTVE.es supera los 23,6 millones de visitantes únicos (23.643.865) en su mejor marzo post-pandemia y enlaza cuatro meses por encima de los 20 millones de visitantes. Marca un crecimiento interanual del 28% gracias al impulso de las noticias de texto y la fortaleza del consumo en directo este mes.

RNE Audio consigue su mejor dato mensual histórico con 1,2 millones de visitantes únicos (1.198.446), marcando un importante crecimiento del 42,6% en el último año, que es especialmente importante en el consumo del audio on-demand (97% sobre 2025).

El fútbol en directo, liderado por la Copa del Rey y los amistosos de la Selección, el Mundial de Atletismo en pista cubierta y el resto de eventos del mes impulsan al área de Deportes a su mejor marzo de los últimos cuatro años con 3,3 millones de visitantes únicos (3.339.509).

La 2 Cat mantiene los buenos datos iniciados esta temporada y registra su mejor marzo histórico con 265.261 visitantes únicos, un 77,3% más que hace un año.