RTVE ofrecerá la gala de los III Premios de la Academia de la Música

RTVE retransmitirá en La 2 y RTVE Play la gala de los III Premios de la Academia de la Música de España, que presentará Leonor Watling. La actriz y cantante se pondrá al frente de una ceremonia que ya se ha convertido en la fiesta de referencia de la música de España y se celebrará el martes 26 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA (Madrid).

Dos de los galardones de esta edición, otorgados por designación directa de la Junta Directiva, ya han sido anunciados: el Premio a Mejor Sala de Conciertos, para el Café Central, y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y que reconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.

Leonor Watling presentará la gala

Entre los nominados, Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky optan a artista del año. También a mejor albúm, los últimos trabajos de Amaia, Amaral, Leiva, Rosalia o Rusowsky; y a canción del año, ‘M.A.P.S.’, de Amaia; ‘Full time papi’, de Guitarricadelafuente; ‘Caída libre’, de Leiva ft. Robe; ‘La perla’ de Rosalía; o ‘MalibU’ de Rusowsky. Y en las propuestas emergentes destacan Barry B, La Paloma, Sanguijuelas del Guadiana, Rata y Ultraligera.

Los artistas del Benidorm Fest e ‘Imprescindibles’, entre los candidatos Numerosos artistas del Benidorm Fest cuentan con nominaciones: MAYO, a álbum de música electrónica por ‘Mayo Season’; KITAI, a canción pop/rock por ‘El amor te da miedo’; Çantamarta y Tony Grox, a mejor canción de música electrónica: 'El sur'; Tanxugueiras, con doble nominación a mejor canción en galego/asturianu por ‘As que nunca cantaron’ y ‘Ghatiña Mansa’, esta última con Caamaño & Ameixeiras; Blanca Paloma, a mejor canción de BSO, series, videojuegos o sintonía por ‘Caminar el tiempo’; Karmento & Le Parody, a mejor canción de música alternativa: 'Mandamientos para la buena vida'; y Alice Wonder, a mejor ingeniería de grabación: ‘Soulost’. Además, está nominado el documental emitido en ‘Imprescindibles’, en La 2, ‘Tete, tocar lo invisible’, de Anna Solana y Jero Rodríguez, en la categoría de mejor videoclip musical versión larga.

RTVE Play, “La Casa de la Música” Además de emitir la gala, RTVE Play destacará una colección con los contenidos musicales más importantes de la Corporación: ‘La Casa la Música’, conciertos, las actuaciones más sonadas de programas como ‘La Revuelta’, documentales como 'Una historia muy heavy' y películas musicales como 'La llamada'.