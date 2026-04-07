Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva lideran las nominaciones de los Premios de la Academia de la Música

Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva han sido los máximos nominados -optan a 8 galardones cada uno- en la tercera edición de los Premios que organiza la Academia de la Música de España. Le siguen Ruslán Mediavilla, conocido como Rusowsky, y Amaral, que han obtenido cinco nominaciones cada uno por sus trabajos Daisy y Dolce vita, respectivamente. Después les siguen Lía Kali con cuatro nominaciones y Aitana, Zahara o Valeria Castro, que optan a 3 premios cada una.

Concretamente, Rosalía luchará por el premio a Productor del Año, a Mejor Videoclip por "Berghain", Mejor Álbum Pop por "Lux"; Canción del Año, Mejor Canción Pop y Compositor del Año por "La perla", así como álbum del Año y artista del año.

Amaia opta a Mejor Ingeniería, Mejor Videoclip por "Aralar"; Álbum del Año, Mejor Gira y Mejor Álbum de Pop por "Si abro los ojos no es real"; Mejor Canción de Pop y Mejor Canción del Año por "M.A.P.S" y Artista del Año.

00.45 min La Casa de la Música - Amaia canta "Aralar"

Guitarricadelafuente opta a Mejor Vídeoclip, Mejor Canción Pop, Compositor del Año y Canción del Año por "Full time papi"; Mejor Disco de Música Alternativa con su Spanish Leather, Mejor Canción de Música Alternativa por "Babieca", así como Artista del Año.

El cuarto artista que también ha acumulado 8 nominaciones es Leiva, quien intentará hacerse con Mejor Canción de BSO y Mejor Vídeo Musical Versión Larga por 'Hasta que me quede sin voz', Mejor Gira, Mejor Canción Pop Rock y Canción del Año por 'Caída libre' con Robe Iniesta, Compositor del Año por 'El polvo de los días raros'. También compite por Álbum del Año con 'Gigante'.