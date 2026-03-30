Rosalía, en Madrid: del tablao de Casa Patas a la ambición de eternidad del Lux Tour

Irrumpe el 'discotecón', más duro que en ningún momento del concierto. Bajos retumbantes, botafumeiro con neones y Rosalía rodeado de virtuosos músicos de conservatorio de la Heritage Orchestra en medio del Movistar Arena desplegándose salvaje en CUUUUuuuuuute. Y, de repente, desaparece, como canta en Berghain...

El show tiene un ritmo despiadado, ensordecedor para bien y nos deja como títeres sin cabeza por tanto estímulo en una rave entre luces estroboscópicas. “Madrid, ¿dónde están mis bizcochitos?”, grita ahora sobre el escenario vestida como un ángel con alas de plumas. Y ahora sí la gente baila a tope, levantada de sus asientos, y acompaña a Rosalía con su voz masiva. Pero esto es el cuarto acto de esta ópera pop, vayamos al principio…

Ampliación de la infraestructura, aprender a dominar el escenario y libertad. Hace siete años, tras lanzar ‘El Mal Querer’, Rosalía charló con Yung Beef en Mixtape, en RTVE Play, en donde dibujó las líneas maestras de su carrera y que este 30 de marzo de 2026, primera parada española de su Lux Tour (de las ocho que serán), hemos visto en su apoteosis.

De cantar sentada en un tablao en Barcelona (si es que le dejaban) a recrear el Museo Louvre ante decenas de miles de personas por todo el mundo. Este lunes, tocaba Madrid. ¿Pero la Mona Lisa sonríe o no? Es una ilusión óptica, una emoción ambigua, un misterio eterno. Porque Da Vinci pintó un retrato físico, pero también psicológico. Empieza el show.

En pertinente Semana Santa, suena de fondo Angel de Jimi Hendrix mientras la Heritage Orchestra se coloca en el centro de la cruz que han preparado en el pabellón de deportes, rodeados del público, y sobre el escenario se despliega el telón para que los bailarines sitúen en el centro una caja blanca de música. Y que se abre, claro, para que aparezca ante el estruendo de griterío Rosalía con tutú, extática, para comenzar con Sexo, violencia y llantas. Después llegarán Reliquia, muy delicada. Y al acabar, con los ojos vidriosos, dirá lacónica: “Muchas gracias, Madrid”.

Después llega una Porcelana que acabará en ballet-rave y luego Divinize, la primera en inglés con traducción simultánea para que nadie se pierda y con unos extensos velos blancos para hacer arabescos escénicos. Suena estupenda en su combinación de voz aguda y bajos vibrantes agita-tórax.

“Buenas noches, Madrid”. ¿Cómo estamos esta noche?”, dice después mientras le ponen una túnica blanca. De nuevo, ojos vidriosos, la tónica de este primer acto, para explicar que la semana pasada estuvo un poco “delicaílla de salud” pero que ya está bien. Y que ya es una década viniendo a Madrid, desde que fue a Casa Patas, “el lugar con más duende en el que he estado… y qué vueltas da la vida... estar aquí ahora”. Ovación. Es el turno de Mio Cristo piange diamanti.

Segundo acto Comienza el segundo acto con Berghain, con la veintena de músicos esforzándose enérgicos para que la diva española, con una especie de diadema-cornamenta, cante: “Yo sé muy bien lo que soy Ternura pa'l café. Solo soy un terrón de azúcar. Sé que me funde el calor” arropada por todos los bailarines. Rosalía publica "Berghain": una sanación espiritual del desamor donde canta con voz de soprano en alemán Sergio Guillén Sin olvidarnos de una brutal coda de 'tecnazo' en donde ahora son el equipo de danzantes los que responden con energía a los músicos, y Rosalía también en intenso baile salvaje. Después Saoko se lleva otra sonora salva de vítores, al igual que La Fama, al igual que todas, vamos a ver... “¿Alguien de aquí conoce Motomami?”, pregunta la estrella. El alarido aún me molesta en los oídos. Y vuelve a recalcar lo especial de la fecha, por ser la primera en España, en Madrid, la capital, “¡para todos mis chulapos y chulapas!”. Porque este tramo, vestida de negro, es para Motomami, la mariposa que se transforma, el disco de rompe y rasga en el que trazó su salto al vacío y la fama mundial, con el flamenco como anclaje a sus raíces. Reguetón, hip-hop, jazz, flamenco, bachata, bolero o electrónica potente, lo que haga falta. Mezcolanza como paraguas unificador. El peso del baile se engorda en esta parte con especial mención zapateado de De madrugá. El ritmo del recital es de Olimpiadas.

Tercer acto Y, por fin, mínima interrupción al rodillo de show. Cambiamos ya al tercer acto, y, hablando de flamenco, suena El redentor, la única canción de ‘Los Ángeles’, su ópera prima, con nuevo cambio de vestuario de la artista del Baix Llobregat. No habrá canción alguna de 'El Mal Querer', por cierto. Y justo después, el momento Mona Lisa. Rosalía interpreta una versión bastante canónica del Can't Take My Eyes Off You, de Frankie Valli. Y subiéndose a unas escaleras se enmarca como un cuadro para parecer la Gioconda fotografiada por un montón de fans para acabar uniéndose a ellos muy festiva. Aquí no hay ambigüedad, sonríe de oreja a oreja y ya no tiene los ojos llorosos. El momento cómico de la noche llega con la invitación al confesionario a Esty Quesada, Soy una pringada, en donde cuenta una historia rocambolesca que comienza lamiendo pezones y deriva en relación insostenible: “Es lo que tienen los locos, que hacen locuras”. Rosalía le dice: “Te portaste como una santa”. “Como Rosalía”, dice ella. Y todo esto para presentar La perla, claro, otra de las canciones más esperadas dentro de un repertorio lleno de canciones esperadas. Coreada por el graderío, la voz de la cantante no brilló tanto esta vez como en todo el concierto, que fue un lujo, pero sí refulgió la imaginativa coreografía con los bailarines como masillas de los Power Rangers de negro salvo para hacer un receptáculo de manos blancas en donde se situó voladora la artista para ir haciendo diferentes formas. Otro gran momento fue con La yugular, en donde la cantante, ella sola sobre el escenario en lo alto de esas escaleras al modo de montaña al cielo, acercó su cara a una cámara que había en la base, que hacía el efecto de ojo de buey. Y aquí llegó el parón más largo de la noche, mientras ponían diferentes cuadros para que la gente del público que le enfocaran imitara la pose.

Intermezzo Después, vuelve a salir por un lateral mientras interpreta Dios es un stalker para llegar al medio del Movistar Arena, saludando al público de las ubicaciones selectas, y colocarse en medio del escenario junto a la orquesta y marcarse una rumba con una peineta blanca y otro nuevo tutú. “Y no cualquier rumba, La rumba del perdón”, dice. En la habitual mezcolanza de géneros que tanto gusta esta artista tan híbrida, experimental y a la vez masivamente popular. Otro momento muy celebrado (y bailado) fue la dupla antes mentada de Bizcochito junto a Despecha, con la audiencia levantada de sus asientos en todo el pabellón y cantándose entera la letra a la vez que una Rosalía que llevan en volandas sobre dos sacos de tierra deslizándose a punto de caerse. El 'latineo' mueve al personal al punto álgido en lo que a mover las caderas se refiere. "A Madrid le gusta el mambo. Y que viva el flamenco también. Y que vivan todas las músicas. Pero no quiero irme antes sin daros las gracias. Ha sido la primera de todas, pero yo no me voy a olvidar de esta noche".