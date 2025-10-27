Rosalía publica "Berghain": una sanación espiritual del desamor donde canta con voz de soprano en alemán

Rosalía regresa al panorama musical con el primer sencillo de su próximo álbum, Lux. Y no lo hace sola, sino acompañada de Björk & Yves Tumor. Berghain mezcla el alemán, el español y el inglés en una propuesta en la que confluye la orquesta sinfónica de Londres con la voz tan singular de la catalana.

La canción alude en su título a una de las discotecas más famosas de Berlín y lugar de peregrinación para los amantes de la electrónica experimental. En este primer sencillo de Lux, el acompañamiento orquestal y la presencia del coro adquieren un papel destacado. Además, Rosalía sorprende cantando con voz lírica y en alemán.

Este lunes se ha publicado el videoclip de Berghain, que pasa de una suave introspección a un poder cinematográfico arrollador. Y lo hace equilibrando la intimidad y la grandeza en un mundo que se siente profundamente personal. El vídeo, rodado en Varsovia (Polonia), ha sido producido por CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, que ya ha colaborado anteriormente con Rosalía en temas como Pienso en tu mirá.

Siempre acompañada de la música La cantante presenta con este tema una sanación espiritual del desamor. Rosalía se muestra sola en su apartamento, pero en aquella soledad reside la música. La melodía la acompaña siempre, primero cuando la luz inunda su hogar; los instrumentos de cuerda reafirman su presencia, mientras la cantante se encarga de las labores del hogar, como hacer la cama, limpiar o planchar. Pero también atraviesan esas cuatro paredes. Rosalía camina triste y perdida por la calle, y ahí está, tras ella, esa melodía de cuerda. Cuando viaja en autobús, ahí está la percusión. Porque si bien la relación ha terminado y el dolor oprime su pecho, la catalana no está sola porque la música la acompaña. La artista muestra su dulzura en este sencillo, pero comparte también su faceta más delicada. "Sé desaparecer // Cuando tú vienes es cuando me voy", canta. Rosalía, acompañada de la orquesta sinfónica, insiste en que guarda muchas cosas dentro de su corazón y por eso su órgano "es tan pesado". ““ En un momento en el que el sentimiento más puro ha abandonado a la catalana, ella se ampara en la fe y le entrega a ella todo su amor. La ruptura conduce a la artista a arreglar el anillo que aquel amante le regaló y que durante el vídeo se muestra roto hasta que finalmente Rosalía alcanza esa conexión íntima con la espiritualidad, a la que le brinda todo su ser. "Su miedo es mi miedo // Su rabia es mi rabia // Su amor es mi amor // Su sangre es mi sangre", indica la letra de esta canción, haciendo una doble referencia tanto a ese amor romántico al que se le entrega todo como a un rezo católico.

La religión, presente en el tema El videoclip de Berghain está cargado de referencias a esa ruptura y al dolor que conlleva. Así, la habitación en la que Rosalía está encerrada tiene un cuadro con un corazón espinado y con una cruz en su interior. Segundos después, se encuentra en la sala de cardiología de un hospital cualquiera haciéndose un electrocardiograma. Y cuando regresa a su apartamento, irrumpe la fantasía. Rosalía se convierte en la primera princesa de la franquicia Disney y los animales acechan en su hogar: un ciervo, un búho, un zorro o un ganso, entre otros. Esas apariciones, la fauna en el cuarto, son mensajes divinos que la cantante recibe. "La única manera de salvarnos es con intervención divina", canta Björk, la cantante y compositora islandesa conocida por experimentar con su música. El tema concluye con esa mezcla surgida del amor y el sexo. Un ciervo se personifica en un Yves Tumor que toca el violín mientras la cantante, en los brazos de Morfeo, se remueve en la cama. "Te follaré hasta que me quieras", le susurra este productor estadounidense de música electrónica experimental. Durante las imágenes, se presentan las estampas religiosas. En el inicio del videoclip, Rosalía entra en su apartamento y sobre uno de los muebles de la estancia principal hay una virgen colocada. Sus zapatos están decorados con dos cruces. Además, mientras limpia la bañera, la cantante hace una genuflexión frente a la ventana desde la que entra un chorro de luz.

Lux llega el próximo 7 de noviembre Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre. La catalana sorprendió el pasado lunes con el anuncio en la plaza del Callao (Madrid), donde consiguió congregar a cientos de personas que esperaban el anuncio del lanzamiento. Rosalía anuncia que su nuevo álbum, 'Lux', se publica el próximo 7 de noviembre y aparece en Madrid por sorpresa Sergio Guillén La cantante recorrió Madrid en un coche y, posteriormente, corrió por la Gran Vía mientras era perseguida por una horda de seguidores hasta que llegó al hotel en el que se hospedaba. Dio a conocer el anuncio mediante un directo en sus redes sociales, en el que sus seguidores pudieron ver la transformación de la artista en una deidad. "Es muy distinto a lo que he hecho. Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Puedo decir que tiene una intención de usar un sonido más distinto, una paleta más orquestal y una temática diferente", declaró en la emisora musical Los40. Con aquella entrevista, Rosalía confirmó el propósito de la estética religiosa que incorpora incluso la portada. Además, hace unas semanas la cantante declaró en el pódcast Ràdio noia que "Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición". Este proyecto recuerda, en parte, a El mal querer, su segundo disco, cuya portada recuerda a una figura virginal. Además, Rosalía ya dio a conocer que Berghain era uno de los temas que componen su nuevo proyecto musical después de que las pantallas del cine de Callao de Madrid proyectaran la partitura del tema. La imagen iba acompañada de un retrato de la cantante junto a un símbolo semejante al de la paz. Rosalía regresa así a la música después de haber lanzado en 2022 Motomami y otros temas en solitario como Despechá, Tuya o Lie Like You Love Me.