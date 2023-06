Rosalía arrasa con la fiebre "Motomami" en el final de un accidentado Primavera Sound Madrid

Rosalía ha arrasado con fuerza y majestuosidad en la segunda y última jornada del Primavera Sound Madrid, que termina con buen sabor gracias a la fiebre "Motomami" tras la decepción por la cancelación de un día por los efectos de la borrasca 'Oscar' y el hastío de la terrible movilidad de otro.

En total, el festival ha congregado a 90.000 asistentes en sus dos jornadas reales el 9 y 10 de junio, cuando ya, siendo la recta final, ha ofrecido el transporte fluido que prometía entre la capital y la Ciudad del Rock de Arganda del Rey que antaño acogió el Rock in Rio.

Pese a los inconvenientes, la artista más esperada por el público (sí, por encima de Depeche Mode, Blur o Kendrick Lamar) ha tomado por fin uno de los escenarios principales a las 2.10 horas del domingo, un horario cuestionable para gran parte de los presentes, entre los que se podía ver a niñas, jóvenes y mayores.

El rugir de una moto y el ya mundial "chica qué dices" de "Saoko" han marcado el inicio del espectáculo que lleva la catalana en su gira Motomami con una estructura en el escenario distinta a la del tour de 2022, pero otorgando como entonces protagonismo a los vídeos que se reproducen en dos grandes pantallas verticales.

Sin músicos y junto a sus ocho bailarines, Rosalía, con mono negro y minifalda de polipiel, ha evidenciado ante los presentes por qué es el máximo exponente musical español en la actualidad, una en la que además de en festivales patrios la podemos ver en las cabeceras de otros al nivel de Coachella, o desbordando el Zócalo de México DF.

El huracán Calvin Harris

Precediendo a Rosalía, el DJ escocés Calvin Harris ha sido el encargado de poner a bailar desde otro de los escenarios principales a un público totalmente predispuesto a su fiesta, humo y fuego, mucho fuego.

Lo ha hecho con himnos como "How deep is your love", "This is what you came for" o los tantos éxitos que comparte con Ellie Goulding, Dua Lipa o Rihanna.

El DJ, cantante, productor discográfico y compositor escocés Calvin Harris. Ricardo Rubio / Europa Press

Además, la estadounidense Caroline Polachek ha brillado en la última jornada del festival inundando con su pop versátil y desafiante. Con bailes sensuales y contundente presencia ha invitado a un considerable público a vibrar a ritmo de "Welcome to my island", "Ocean of tears" o "Billions".

Con su éxito "I wanna be your slave" han sacudido los italianos Måneskin a miles de los asistentes, que han sucumbido a un potente y seductor directo en el que Damiano David y compañía han incluido también temas como "Supermodel", "The loneliest" o la ganadora de Eurovisión 2021 "Zitti e Buoni", entre otras.