Rosalía ha protagonizado una de las actuaciones más aclamadas este sábado durante la segunda jornada del popular Festival de Coachella 2023 tras revolucionar al público subiendo al escenario a su prometido, el reguetonero Rauw Alejandro.

"Esta vez es muy especial porque hace cuatro años vine a Coachella, pero lo hice sola (...) ¿Alguien ha escuchado RR?", ha preguntado la artista a los asistentes durante el último tramo de su esperado concierto en la ciudad desértica de Indio (California, Estados Unidos).

Después de esto, el puertorriqueño ha aparecido en escena ataviado con chaqueta negra y pañuelo del mismo color para interpretar "Vampiros" y "Beso", dos canciones que se incluyen justamente en RR, el trabajo musical estrenado recientemente junto a su pareja.

"¿Dónde está mi gente latina?, ¿y los fanáticos del reguetón y del perreo?", ha expresado el artista entre tema y tema para alentar con un "Ella es Rosalía" a un público ya de por sí encendido.

Más de una hora sobre el escenario

Así se ha ido encaminando al final el espectáculo de la artista, que se ha prolongado durante más de una hora, y ha cautivado a gran parte de este festival internacional que reúne diariamente a más de 120.000 asistentes.

En el arranque, "Saoko" y "Bizcochito" han sido las dos canciones elegidas para plantarse ante un ejército de fans que llegaba con ganas de bailar con los temas de su álbumes Motomami y El Mal Querer tras una actuación vibrante en el mismo enclave por parte de la británica Charli XCX.

Pero la figura Rosalía en general y el fenómeno Motomami en particular han sido toda una sensación en sí mismos, ya que durante todo el fin de semana centenares de jóvenes desfilaron por el Festival de Coachella con ropa personalizada de la cantante natural de Sant Esteve Sesrovires (Cataluña, España).

Esa admiración se ha dejado notar desde que se ha subido al escenario junto a su ya reconocible elenco de ocho bailarines, los cuales han vuelto a portar cascos negros de moto bajo un sonido atronador de motores como telón de fondo.

Lo que ha venido después ha sido una performance cargada de movimientos sensuales fusionados con retazos de bailes folclóricos, mientras vestía un top negro y una camisa larga con trasparencias que han hecho subir la temperatura en el desierto de Coachella.

"Vuestra presencia me llena el corazón. Yo vengo desde Barcelona y por eso estoy muy feliz de estar aquí. (...) It's because of you that I'm here tonight ("Por vosotros estoy aquí esta noche")", ha expresado Rosalía intercalando español e inglés.