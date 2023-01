A punto de cumplirse el que ha sido su año más triunfal a nivel internacional, la cantante Rosalía ha publicado esta medianoche un nuevo tema que parece llamado a certificar su condición de artista global con título y parte de su letra en inglés, "LLYLM" (Lie like you love me - Miénteme como si me quisieras).

La canción se ha lanzado de forma oficial pocas horas después de su filtración al completo en redes sociales. Unas horas antes, la propia artista había compartido con el público un fragmento de poco más de medio minuto.

En esta canción, Rosalía mezcla el castellano, lengua en la que comienza a cantar, para la parte del estribillo hacerla en inglés y fusiona tintes flamencos con toques electrónicos.

Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás, canta la artista entre palmas en el fragmento que precede al estribillo en inglés: I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me.