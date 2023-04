Rosalía sigue traspasando fronteras y consechando éxitos allá donde va. Esta vez ha sido en ciudad de México, donde la cantante catalana ha desatado la locura con un concierto gratuito en la plaza del Zócalo ante más de 160.000 espectadores.



"Esta ciudad es preciosa, estoy feliz de cantaros, de estar aquí. ‌Me siento realmente muy agradecida", ha celebrado la intérprete de "Con Altura" o "Bizcochito", vestida con un mono negro, un corpiño rojo y botas del mismo color encima del enorme escenario. "México, quiero que sepas que estoy muy agradecida del cariño que me habéis dado desde el inicio de mi carrera. Y que sepáis que hay mucha inspiración desde hace muchos años", ha añadido.

La artista también ha agradecido a las personas que estuvieron acampando durante horas bajo el sofocante calor para poder verla en primera fila y les ha dedicado un "Beso", una canción que canta junto a su prometido, el también cantante Rauw Alejandro, aunque este no estuvo presente.

Guiño a México con "La llorona" y la gastronomía

Durante el concierto, se han podido ver momentos emotivos como la interpretación de la cantante de "La llorona", tradicional en el país; pero también guiños a la gastronomía mexicana cuando aseguró que le estaba entrando hambre de tanto bailar.

"A ver si me como unos taquitos, o un aguachile. Me mandasteis tantas recetas que no podía escoger una sola, terminé haciendo un mix y no sé cómo me quedo", ha acompartido la española, alimentando los comentarios que se suscitaron en redes sociales después de su última visita a México por su petición de recetas de aguachile.

Pese a la expectación que ha causado una de las cantantes de habla hispana más aclamadas de la actualidad, el concierto ha estado rodeado por controversias políticas, pues la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, fue acusada por la oposición de "derrochar" más de un millón de dólares y emplear el evento con fines electorales. No obstante, la promotora Ocesa emitió este jueves un comunicado explicando que Rosalía ofrecerá el concierto "sin ningún tipo de beneficio económico".

La cifra más alta de un concierto de estas características en el Zócalo la registró el popular Grupo Firme el pasado septiembre con cerca de 280.000 espectadores, más de lo que consiguieron figuras como Paul McCartney, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Roger Waters o Manu.