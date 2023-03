Solo Rosalía podía hacerlo. La famosa revista Billboard ha entregado este miércoles el primer galardón de la historia de los premios Women in Music a la productora del año y la catalana ha sido la artista que ha recibido este reconocimiento, un momento sin duda muy especial para ella. Rosalía ha sido la reina absoluta de la gala y es que, por si fuera poco, su discurso de agradecimiento ha sido maravilloso, gracioso y a la vez muy emotivo, con referencias tanto a su abuela como a Lana del Rey. Todo ello, por supuesto, con un comentadísimo estilismo con el que ha dejado a todos sin palabras. Está claro que no hay nadie como ella.

"¡Lana del Rey, te quiero!"

"Esta es la primera vez que recibo una cadena como premio", comienza Rosalía en su discurso, provocando las risas entre los asistentes. A continuación, ha rendido un breve homenaje a su abuela, dedicándole unas palabras que dejan ver el cariño que siente por ella y que la tiene presente en todo momento: "Voy a decir las cosas en el orden en el que me enseñó mi abuela, porque hace poco aprendió a usar YouTube y creo que en algún momento verá este vídeo. Espero que cuando vea este vídeo, vea que la escucho cuando habla".

"Primero quiero agradecer a Dios; segundo, a mi familia, que está aquí conmigo esta noche; y tercero a mi equipo, no porque el tercer lugar signifique que no os quiera igual, y todas las personas a las que quiero, que estáis en mi vida, y sin cuya existencia no estaría aquí esta noche", ha asegurado. Rosalía ha reconocido que, cuando empezó en la música, "no sabía lo que significaba ser productora". "Ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea produciéndola. El trabajo de un productor es un trabajo en las sombras, no es muy divertido", confiesa.

"Son 15 horas diarias sin parar, trabajando en un sonido. Viene del amor y la obsesión, y es por eso que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás están en casa, relajándose, comiendo algo rico, riendo, practicando sexo, viviendo la vida. Simplemente cosas normales de humanos", afirma, un duro sacrificio que esta noche tiene su recompensa en forma de premio. "Hago mi propia música, produzco mis propias canciones y escribo mis propias canciones. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras, porque sin duda no fui la primera y no seré la última", dedica. Y, para acabar, un icónico y repentino grito dirigido a otra de las presentes en los Billboard Women in Music: "¡Lana del Rey, te quiero!".