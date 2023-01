Con Rosalía todo es posible, e imposible. Sus fans esperaban que su nuevo tema, 'LLYLM', se lanzaría el viernes 27 de enero a las 00:00 horas, pero ya se ha filtrado y se puede escuchar en redes. La canción está en la sintonía del nuevo camino musical que ha tomado la artista, fusionando distintos estilos musicales y mezclando castellano e inglés. El pasado jueves19 de enero, Rosalía ya compartió 15 segundos de la canción en su perfil de Tik Tok, exactamente los de la parte del estribillo en la que dice "I don't need the honesty, baby lie like you love me, cover me in a dream. I'll be yours or fantasy. I don't need the honesty, baby lie like you love me. Maybe at the end, it becomes real', que puede traducirse como "No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, cúbreme en un sueño. Seré tuya o fantasía. No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, quizás al final se hace realidad".

Fue un aperitivo tan solo, pero lo suficiente para crear expectación en torno al lanzamiento. El 18 de enero escribió en Twitter un escueto JAN 27 (27 de enero) y el 23 de enero compartió una foto de ella saltando en la cama, con el título de su nuevo tema impreso en la imagen. Al lado se puede ver un 27/1, pero... al final ha sido 26/1.

Letra de "LLYLM"

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes, maybe tú eres el que me libera.

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh.

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me.

Oh, oh, oh, for me.

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar, o no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight.



I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me.

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.



I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me.

Oh, oh, oh, for me.