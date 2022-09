Rosalía no para. Ni de hacer conciertos ni de sacar música. Continúa de gira por Estados Unidos, donde ha celebrado su cumpleaños, y ahora la cantante presenta nuevo single. Si en verano nos dejaba a todos enganchados a "Despechá" y hace poquito colaboraba con Romeo Santos con la bachata "El Pañuelo", ahora le ha llegado el turno de cantar junto a Wisin y Yandel. Lo hace en "Besos Moja2", un temazo que promete sonar mucho en los próximos meses. La canción, eso sí, les sonará a muchos: es una versión "Besos Mojados", tema del dúo al que esta vez se suma Rosalía, quien le da su propio toque.

"Besos Moja2" forma parte de La última misión , el último disco de Wisin y Yandel, un proyecto en el que el dúo ha querido reinterpretar algunos de sus grandes éxitos de su carrera con nuevas versiones, entre ellas este "Besos Moja2". Rosalía no es la única artista que ha querido acompañar al dúo puertorriqueño en este álbum: también incluye colaboraciones con J. Balvin o Rauw Alejandro , novio precisamente de Rosalía. "Besos Moja2" no es la única canción en la que los caminos de Rosalía y uno de los integrantes de este dúo se han cruzado. En "Saoko" (una de las canciones de este verano para Barack Obama ), Rosalía ya incluyó un sample de "Saoco" , tema de Daddy Yankee y Wisin . Ahora Rosalía y Wisin han podido cantar juntos en esta versión de otra de sus canciones.

Letra de "Besos Moja2"

Hey, shorty

¿Cómo te va?

Hace tiempo que no sé nada de ti

En realidad, aún no he podido olvidarme de ti

Admite que yo soy la única

Que puede dedicarte este tema

Pero prefieres una básica

Porque ella nunca te dará un problema

Y aunque hagas ver que no te acuerdas

Lo tuyo y mío era real

Yo pienso en ti incondicional

No quería que tuviera final, porque

No puedo olvidar tus besos mojados

Ni la forma en que tú y yo nos devoramos

Esa noche en mi cuarto, oh

Y la luna fue testigo de

El calor de nuestros cuerpos encontrados

En la muñeca fue que yo te di un besito

Estamos en Las Vegas, en la pared pegaíto

La noche es nuestra, una noche muy motomami

Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí

Quédate un rato, quiero chingarte infinito

Uh-oh, uh-oh, uh-oh

Tú me desea porque no te necesito

Y no es casualidad

Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe

Lo rico que sabe darte un besito bien suave

Toma la llave, toma la clave

Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave

No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo

Yo te necesito aquí solo un momento

No puedo olvidar tus besos mojados

Ni la forma en que tú y yo nos devoramos

Esa noche en mi cuarto, oh

Y la luna fue testigo de

El calor de nuestros cuerpos encontrados

Regálame otra noche

como aquella de Miami en el hotel

Hasta el amanecer

Escuchando los clásicos de doble con Yandel

Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel

Hoy yo me pierdo por La Perla

Dicen de ella que es cara de verla

Sencillo, easy

Dicen de ella que no puedes tenerla

Voy de punta en blanco con la bata

Millonaria con hoodie barata

To' me queda bien con una white t

Todos me quieren casar, soy una wifey

¿Por qué será que contigo me da?

Son estas ganas una enfermedad

Te quedaste en mi piel enredá

Te quedaste en mi mente hospedá

Si las ganas ya están en el tope

Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen

Que la noche nos arrope

Y si comernos es un error

Que tu cuerpo se equivoque

Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido

Tengo la luna como testigo

Bebé no miento cuando te digo

Que yo

No puedo olvidar tus besos mojados

Ni la forma en que tú y yo nos devoramos

Esa noche en mi cuarto, oh

Y la luna fue testigo de

El calor de nuestros cuerpos encontrados

¡Wisin y Yandel!

Rosalía

La Rosalía

Directamente desde La Base

Los Legendario'

Que esta es pa' La Última Misión