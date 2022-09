Rosalía deja claro que está hecha una 'motomami' (y una 'motomari') de la cabeza a los pies. La joven artista catalana está imparable con su gira mundial. Cada moviemiento que hace se mira con lupa. Cada canción la escuchan millones de oídos en todo el mundo. Y desde que lanzó su álbum Motomami no ha parado de sorprender con nuevos singles. Por eso mismo lo que ha anunciado en su último concierto en República Dominicana ha dado la vuelta al mundo. "La semana que viene va a salir Motomami Deluxe". La gente no puede contener la emoción. Ella tampoco, que se lleva las manos a la boca antes de continuar: "Significa que las canciones que hemos estado tocando en estos shows las podéis oír cuando queráis", grita al público. Según la cantante, "las que no han salido aún lo harán el viernes que viene, si Dios quiere". Por lo que estamos completamente expectantes de escuchar la nueva edición del álbum el 9 de septiembre. Mientras tanto, esta es nuestra apuesta de cuáles son las cuatro canciones inéditas que Rosalía añadirá en Motomami Deluxe.

“Anuncio de 'MOTOMAMI (Deluxe)' por Rosalía en su show de esta noche en República Dominicana. pic.twitter.com/SnLwqznLta“ — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) September 4, 2022

"Lax" Antes de que Rosalía publicase su álbum Motomami en marzo de 2022 se había fitlrado una lista de canciones que formarían parte del disco. Con el tiempo la cantante aseguró que se habían descartado algunos temas y que otros se habían unido a otras canciones del álbum. Pero tras su anuncio, "Lax" es una delas grandes apuestas para entrar en Motomami Deluxe, sobre todo si tenemos en cuenta que su realización en directo se hizo con una carta de fondo que utiliza la misma tipografía que los reels de Rosalía en las plataformas de música. Además, la música electrónica con la voz limpiar y lo que dice la letra se integran perfectamente en su álbum.

"Dinero y libertad" Continuando con el estilo musical que Rosalía ha optado para Motomami, "Dinero y libertad" es otra de las canciones por las que muchos asegura que estará al completo en la versión deluxe del álbum. La base electrónica con tambores distorsionados en el estudio lo verifican. Además, al igual que en "CUUUUuuuuuute", la artista hace cambios de ritmo y de música en mitad de la canción para alardear de su voz.

"Aislamiento" Fue en Almería. Allí el público fue el primero del mundo en oír "Aislamiento", una canción que recuerda mucho a "Hentai" por el uso de los tambores a modo de metralleta de fondo. Pero sobre todo por su contrapunto melódico que Rosalía consigue con su dulce voz. Mientras, la música va poniendo el ambiente in crescendo y la cantante, que se define como 'emperatriz' de su propio imperio musical, da ritmo en sintonía con la base.