La organización responsable de la primera edición en Madrid del festival Primavera Sound ha informado de que suspende la jornada inaugural prevista para este jueves, 8 de junio, debido "a las persistentes inclemencias meteorológicas", que se prevén que continúen en las próximas horas y afecten a la apertura.

El comunicado publicado en el perfil oficial de Twitter de la cita lo achaca a que las condiciones del tiempo en las últimas semanas "han afectado a la preproducción del festival", así como a la "adversa previsión que se espera para el jueves, con fuertes tormentas durante la tarde".

"En estrecha coordinación y de acuerdo con el Ayuntamiento y la Policía Local de Arganda del Rey y siguiendo las recomendaciones y consideraciones de los informes técnicos pertinentes, la jornada del 8 de junio de Primavera Sound Madrid en la Ciudad del Rock queda suspendida por motivos de seguridad, así como la actividad en el estadio Metropolitano" prevista ese día, señala el escrito.

De acuerdo con el mismo, sí se mantendrá la programación del llamado Auditorio Primavera, instalado en The Music Station, en la estación de Príncipe Pío.

“Gracias por vuestra comprensión. Nos vemos a partir del viernes en Ciudad del Rock ��

__



Thank you for your understanding. See you from Friday onwards in Ciudad del Rock �� pic.twitter.com/zEBMd9BhJ0“