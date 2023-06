Depeche Mode repasa sus legado en la segunda noche del Primavera Sound

La banda de música electrónica Depeche Mode y el rapero estadounidense Kendrick Lamar han repasado este viernes por la noche sus respectivos legados en dos de los escenarios estrella del Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona, en una segunda jornada del festival que también ha acogido a Bad Religion, Sparks, Shellac y The Delgados.

Escasos minutos después de las 21.15 horas Depeche Mode ha arrancado su concierto con una de sus nuevas canciones, "World in my eyes", del álbum Memento Mori (2023), el decimoquinto del grupo pero el primero sin el miembro original de la banda Andrew Fletcher, fallecido en mayo de 2022.

El vocalista líder, Dave Gahan, luciendo una camisa negra efecto satén bajo un chaleco de lentejuelas, ha seguido desgranando este último disco con "Wagging tongue" y "Ghosts again", y ha viajado hasta los años 90 y 80 con el synth-pop de "It's no good" y "Everything counts", con coros cómplices del guitarrista Martin Gore, con los ojos pintados de negro y vistiendo un elegante traje plateado.

La banda ha homenajeado a Andrew Fletcher proyectando una imagen suya durante "World in my eyes", y el concierto ha encarado la recta final con la ineludible "Just can't get enough", correspondida por los coros de un público entregado y satisfecho, "Never let me down again" y "Personal Jesus", que ha culminado el concierto con sus poderosos riffs de guitarra.

Kendrick Lamar desgrana su álbum Damn Y minutos después, en el escenario contiguo, le ha relevado Kendrick Lamar con el hip hop contemporáneo de su cuarto álbum de estudio, Damn (2017), con el que en 2018 se convirtió en el primer rapero en alzarse con un premio Pulitzer de la música y que también le mereció otras distinciones como el Grammy a mejor álbum de rap. Una imagen del rapero estadounidense Kendrick Lamar. EFE/Marta Pérez Ante un público rendido a sus pies, ha repasado temas de ese multipremiado proyecto como "Element", "Loyality", fruto de su colaboración con Rihanna, "DNA", "Humble" y "Love", colaboración con el cantante Zacari, antes de volver a sus inicios con uno de sus primeros éxitos, "Bitch don't kill my vibe", que salió a la luz en 2012. Una marea de miles de fans ha obedecido cuando les ha pedido "poner las manos al aire y saltar" para dar la bienvenida al escenario al rapero Baby Keem, primo de Kendrick Lamar, y derrochando complicidad y energía han sellado la actuación, de hora y media, con dos canciones que firman juntos, "Family ties" y "Savior". El cantante Greg Graffin y el guitarrista Brett Gurewitz, de la banda estadounidense Bad Religion. EFE/Marta Pérez En paralelo a Kendrick Lamar al otro extremo del Fòrum, pocos minutos después de que Depeche Mode acabara su actuación con "Personal Jesus", Bad Religion han empezado la suya con "American Jesus" al que han seguido clásicos sin respiro de sus 40 años de trayectoria como "Do what you want", "Generator", "Suffer" y "Recipe for hate".