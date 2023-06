La banda británica Blur ha conquistado este jueves el Primavera Sound de Barcelona en uno de los escenarios principales del recinto del Parc del Fòrum, donde ha compartido primera línea de cartel con el grupo británico New Order y la cantante pop Halsey.

El grupo ha vuelto a los escenarios cargado de experiencia, con nuevas ideas y sin telarañas que sacudir, tras ocho años sin tocar juntos en grandes recintos como el Primavera Sound.

Pocos minutos pasadas las 2:05 horas y ante el grito ensordecedor del público, el grupo, liderado por Damon Albar, también voz de Gorillaz, ha aparecido en un escenario teñido de rojo para abrir su concierto a ritmo de "St. Charles Square", un nuevo tema que formará parte de su próximo disco The Ballad of Darren. Después han interpretado canciones poco comunes en sus conciertos, como "Villa Rosie" o "Popscene".

El bajista y el guitarrista exponen su talento En una constante exhibición de virtuosismo por parte del bajista Alex James y el guitarrista Graham Coxon, han seguido repasando su trayectoria musical con paradas obligatorias en "Beetlebum", "Villa Rosie", "Coffee & TV", "End of a century" y "Country house". Después de "Parklife" y "To the end", el concierto ha alcanzado su punto álgido con las famosas "Girls & boys" y "Song 2", con las que han desatado una locura colectiva entre el público. Damon Albarn ha sido el dueño de la noche, con una hora de actuación, en la que el espectáculo ha sido un lujo porque, no sólo la banda ha estado espectacular, sino que las condiciones para verla han sido óptimas, con espacio para bailar, buen sonido y todos los servicios funcionando sin colas ni aglomeraciones. Antes, a medianoche, el escenario contiguo se ha llenado de fuego y sonidos de baterías para darle la bienvenida a Halsey, que luciendo unos largos guantes efecto cuero a conjunto con sus pantalones ha empezado por todo lo alto a ritmo de "Nightmare" y "Castle", y le ha recordado al público que con este concierto vuelve a España "después de tres años". Sin dejar de moverse derrochando poderío y rebeldía, ha compartido con el público uno de sus temas más populares, "Closer", fruto de la colaboración con The Chainsmokers, guardándose para la traca final otra de sus ineludibles, "Without me", antes de sellar el show con una de sus canciones más recientes, "I am not a woman, I'm a god", publicada en 2021. Universo pop New Order, actuaciones en España Escuchar audio

New Order inaugura la noche Y antes de Blur ha sido el turno de New Order, grupo capitaneado por Bernard Sumner y completado por Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham y Tom Chapman, que en una puesta en escena sobria y ante un público emocionado han arrancado con "Regret", del álbum Republic (1993). La formación que marcó el inicio de una nueva era musical cuando, hace ya cuarenta años, fusionó el post-punk con la electrónica, ha sido la encargada de inaugurar la nueva era del festival. El grupo ha viajado al pasado de la mano de otros éxitos como "Age of constent" y "Blue Monday", ambas del álbum Power, corruption and lies (1983). El grupo New Order durante su concierto en el festival Primavera Sound de Barcelona. Lorena Sopêna / Europa Press La banda, surgida de las cenizas de Joy Division, ha recordado al grupo de Ian Curtis poniendo punto y final a su concierto con "Love will tear us apart", después de la que Summer se ha despedido de los asistentes agradeciéndoles "esta experiencia maravillosa".