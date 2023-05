Blur | Bring Me The Horizon | Ghost | The View

01:58:46

En verano tendremos nuevo disco de Blur, 'The Ballad Of Darren', y en esta sesión de Turbo 3 puedes escuchar el primer adelanto, 'The Narcissist', uno de los diez temas que compondrán el primer álbum de la banda en ocho años. Además, escuchamos lo nuevo de Bring Me The Horizon, 'LosT', con alguna que otra reminiscencia de My Chemical Romance, y novedades de The View y Ghost (versionando a Television con 'See No Evil').

Playlist:

BLUR - There's No Other War

BLUR - The Narcissist

BLUR - Lonesome Street

BLUR - Sunday Sunday

FOO FIGHTERS - Under You

JOSH FREESE - Heavy Metal Car Collection

DEVO - Fresh

NINE INCH NAILS - Discipline

QUEENS OF THE STONE AGE - In My Head

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

GHOST - See No Evil

THE WARNING - More

ARDE BOGOTÁ - Todos mis amigos están tristes

THIRTY SECONDS TO MARS - Stuck

K.FLAY - Raw Raw

PVRIS - Goddess

BARNS COURTNEY - Golden

BRING ME THE HORIZON - Mantra

BRING ME THE HORIZON - Lost

MINIÑO - Volverán

MY CHEMICAL ROMANCE - I'm Not Okay (I Promise)

THE VIEW - Shovel in His Hands

ALBERT HAMMOND JR. - Thoughtful Distress (feat. Matt Helders & Steve Stevens)

COBRA MAN - Cadillac

BLONDIE - Hanging On The Telephone

NOTHING BUT THIEVES - Welcome to the DCC

THE WEEKND - Sacrifice (Live At SoFi Stadium)

DAFT PUNK - Prime (2012 Unfinished)

DAFT PUNK - Lose Yourself to Dance (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers)