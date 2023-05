Radio 3 en Primavera Sound Madrid 2023

Por primera vez se realiza Primavera Sound en Madrid y Radio 3 estará presente los tres días del festival.

Conectaremos en directo, a partir de las 20.00h, el jueves 8, el viernes 9 y el sábado 10 de junio para ofrecer lo más granado de la oferta de esta edición del Primavera Sound Madrid que, sin duda, será histórica.

De entre el cartel hemos podido elegir nombres de enorme repercusión con algunos de los mejores directos del mundo. Entre otros, podremos disfrutar del recital de Caroline Polachek, la gran referencia del pop indie estadounidense actual, que tiene recién salido del horno su nuevo trabajo, Desire, I want to turn into you.

También tendremos la oportunidad de degustar en vivo la actuación de Four Tet, uno de los más talentosos músicos electrónicos de nuestro tiempo. Kieran Hebden, el verdadero nombre de Four Tet, tiene preparado un set espectacular que, sin duda, es uno de los mayores atractivos de este festival.

Por supuesto, habrá cuota hispana con Joe Crepúsculo o Grupo de Expertos Solynieve, escucharemos a Trueno, la gran figura del trap argentino, a instituciones punk como Bad Religion, a esplendorosas realidades del R&B como Sudan Archives, a históricos como el ex Supergrass Gaz Coombes o, incluso, a cantautores pop como Julia Jacklin o Alex G.

Los días 8, 9 y 10 de junio a partir de las 20.00h, la primera edición de Primavera Sound Madrid suena en Radio 3.