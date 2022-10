Memento Mori es el primer álbum de Depeche Mode en cinco años. La mítica banda tendrá además gira y recalará en España: actuará en los festivales Primavera Sound 2023 de Barcelona y Madrid los días 2 y 9 de junio respectivamente. "Memento Mori" es la primera gira de la banda británica desde la muerte el pasado mes de mayo de Andrew Fletcher, miembro fundador del grupo.

Los actuales miembros de la formación, Dave Gahan y Martin L. Gore, interpretarán los temas de su nuevo álbum, "Memento Mori", y algunos de los clásicos que les han convertido en pieza fundamental de la música de los últimos cuarenta años. TVE entrevista al líder de la banda, Dave Gahan.

PREGUNTA.: ¿Cómo te sientes después de siete años de la última gira?

RESPUESTA: Tengo mucha curiosidad sobre cómo me voy a sentir. También un poco asustado y un poco nervioso. A medida que me hago mayor es más duro, para ser honesto, no solo por ser más viejo, sino por el propio pensamiento de poder hacerlo lo mejor que puedes dentro de los límites.

P.: La gira incluye conciertos en España. ¿Cómo recuerdas tus conciertos en España y su público?

R.: Hemos tenido la suerte de que allá donde hemos tocado la gente tenía ganas de vernos. Siempre es un poco diferente en cada lugar, pero la sensación es siempre la misma: la de estar en juntos, gente diferente, extraña, incluidos nosotros, que de algún modo se comunica a través de la música. Siempre tengo esa sensación de esperanza, de querer estar juntos. En la vida diaria nos esforzamos en dividirnos todo el tiempo, queremos ser diferentes, nos asusta que alguien venga a arruinar nuestra vida. Es el mensaje continuo de los políticos. Vivo en Nueva York y, con el anterior presidente, nunca había sentido tanta división en el modo que la gente ve al otro. Es muy triste. Nueva York es diferente a otros estados, pero es la primera vez que siente que quizá ya no es un país de ‘estados unidos’ sino divididos. Espero que no. Quizá sea necesario dividirnos para volver y darnos cuenta de que solo los tenemos los unos a los otros. No hay separación.

P.: ¿La música sirve para unir?

R.: Cuando está de gira y vas a diferentes países y culturas, experimentas cosas diferentes. Hay algo en común, queremos estar juntos, pero no sabemos cómo. La música es una de las pocas cosas, junto a películas y formas de arte, que cruza fronteras y une a la gente. Me hace tener esperanza.

P.: ¿Echas mucho de menos a Andy Fletcher (el teclista fallecido en mayo de este año)?

R.: Siempre será muy añorado en lo todo lo que hacemos. Nos peleábamos por muchas cosas, no físicamente, pero tratábamos de hacer lo mismo: lo mejor para la banda y las canciones. De algún modo sintió que yo era una amenaza y terminaba hablando con Fletcher de cosas que Martin pensaba. Eso no lo echo de menos, pero echo de menos que esté al lado, escuchar voces, verle hablando con la gente. Fue un apoyo interminable para Depeche Mode. Cuando murió en mayo no llegó a escuchar ninguna canción. Trabajábamos en el estudio desde hacía dos semanas cuando llegó la terrible noticia y la mañana fue extrañísima, como si no fuera real. Todavía espero que llegue de repente y haga cosas que me molesten, que me provoque con algo. Todo lo echo de menos. Así es la vida. Irónicamente, el título del álbum, que era anterior a su fallecimiento, ahora tiene otro significado.

P.: ¿Cuál es el significado positivo de Memento mori?

R.: Nos recuerda que la vida es cruel pero también bella. Tienes que encontrar el amor, la amabilidad, la alegría. Es algo que siempre está ahí, aunque, personalmente, he pasado tiempo sin experimentarlo.

P. ¿Las canciones hablan de amor y de muerte?

R.: Hay mucho sobre muerte, sobre vivir, sobre qué es lo siguiente, qué es el ahora. Y ¿por qué?

P.: ¿Y tienes respuestas?

R.: No. Pero cuando escuchas las canciones, y el orden que le hemos dado, atraviesas muchas emociones. Cuestionas tu lugar, cómo eras y cómo eres. Y qué significado tiene lo que viene después. Son preguntas humanas, pero creo que a medida que te haces mayor, y pierdes amigos y familiares, tienes que aceptar que es parte de la vida.