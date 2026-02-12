Rosalía publica el videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, el tercer trabajo audiovisual de su álbum ‘Lux’

A pocas semanas de arrancar su gira internacional, la cantante Rosalía lanza el tercer videoclip de su último álbum de estudio, LUX. Es el de la canción Sauvignon Blanc; los dos primeros fueron: Berghain, con más de 37 millones de reproducciones en Youtube, y La Perla, con más de 47 millones.

Con más de medio millón de reproducciones en siete horas, este tercer vídeo lo dirige Noah Dillon, responsable de la portada del nuevo disco y de la estética angelical que la cantante catalana ha adoptado en sus últimas apariciones públicas.

“Mi luz la prenderé / con el Rolls-Royce que quemaré”, son los primeros versos de la canción. Y la artista los canta tumbada boca abajo, recostada sobre la arena de un desierto. Luego, las escenas también se desarrollan dentro de un coche Rolls-Royce.

La intérprete juega con un collar de perlas al que hace alusión en la letra, en una puesta en escena cargada de simbolismo. También aparece una copa del vino que da título a la canción.

“Sauvignon Blanc, a tu lado / mi futuro, será dorado / ya no tengo miedo, del pasado”, canta Rosalía. Unas líneas en las que la autora de Malamente o Despechá vincula el vino que da título al tema con una declaración de amor y una mirada esperanzada hacia el futuro.

La espiritualidad que envuelve al último trabajo de Rosalía está presente en este videoclip, cuando levita sobre las arenas del desierto. Al final de la canción, el Rolls-Royce arde en llamas, como el deseo de los miles de fans que asistirán a los conciertos de la gira de Lux, que arranca en marzo en Francia y que pasará por Madrid, Barcelona, Londres, Berlín o Norteamérica.