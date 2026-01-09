El fenómeno Rosalía: ¿Cómo se forja una superestrella de la música?

"Yo que perdí mis manos en Jerez / Y mis ojos en Roma / Crecí y el descaro lo aprendí / Por ahí por Barcelona". Estos versos pertenecientes a "Reliquia", una de las canciones del último disco de Rosalía, Lux, reflejan que la meteórica carrera de una superestrella de la música como la de esta catalana ya universal no es resultado tan solo de un innegable talento innato, sino también de una concienzuda formación artística.

Rosalía, que desde muy joven soñaba con ser cantaora, estudió durante cuatro años, desde 2010 hasta 2014, en el Taller de Músics del barrio del Raval, en Barcelona, una pionera escuela de música que acaba de cumplir 45 años y donde cursó asignaturas como armonía, guitarra eléctrica, cante flamenco y voz jazz. Allí pronto llamó la atención de los profesores por su enorme curiosidad y sus evidentes aptitudes para el aprendizaje de la música.

"No aprendía de una manera mecánica, sino que procesaba muy bien las cosas que aprendía, como que enseguida las hacía suyas. Y eso es un un predictor de talento bastante importante", ha subrayado en Las mañanas de RNE Cristina Canet, profesora de Lenguaje Musical y Percepción Auditiva en el Taller de Músics, que destaca de su antigua alumna su "valentía" y que "no tiene prejucios para probar cosas nuevas".

17.19 min Las mañanas de RNE - El fenómeno Rosalía: "El talento florece si se cultiva"

"Era muy abierta, nada diva, nada creída" El Taller de Músics está muy orientado a la experiencia directa del alumno, lo que llevó a Rosalía a poner en práctica los conocimientos que iba adquiriendo sobre grandes escenarios como los de Ciutat Flamenco, el Teatre Grec o el Palau de la Música. Rosalía era una estudiante, sí, pero al mismo tiempo ya era una artista profesional. "Ella encontró mucho terreno, mucha pista para poder explorar, intercambiar —explica Cristina Canet—. Conoció mucha gente, muchos artistas, muchos músicos. Interaccionó con sus compañeros, porque era muy abierta, nada diva, nada creída".