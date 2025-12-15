Rosalía se arma de un florete en el videoclip de 'La Perla', la canción sobre el despecho de 'Lux'
- La producción ha estado dirigida por Stillz, con quien ha colaborado previamente en otros proyectos musicales
- La canción es número uno en plataformas digitales desde que se publicó su nuevo álbum, 'Lux'
La cantante Rosalía ha estrenado este lunes por sorpresa el videoclip de La Perla, uno de los temas más destacados de su nuevo álbum 'Lux'.
En el videoclip, la artista catalana se convierte en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción. Rosalía se viste de blanco y portando un florete con la equipación de una esgrimista, con un traje a prueba de mordedura de perro o con las protecciones de una jugadora de hockey sobre hielo.
En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles, dejando asomar un curioso tanga con apliques de metal, que recuerda bien a una caja fuerte con la imagen de un corazón en el centro.
El videoclip ha sido dirigido por Stillz, con quien la artista ya había colaborado previamente para poner imágenes a temas como Tuya, Vampiros o Candy y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como La noche de anoche con Bad Bunny o That's What I Want de Lil Nas X.
La artista ha estrenado este videoclip con un pequeño aviso en sus redes sociales de solo tres horas de antelación.
'La Perla' es precisamente es el tema que se mantiene desde hace semanas en el número 1 en España, con calificación de disco de platino.
Rosalía, un fenómeno musical global
Rosalía es un fenómeno musical que sorprendió al gran público desde la publicación de su primer disco en 2017, 'Los Ángeles'. Radio 3 fue pionera en descubrir el potencial de la artista. Por ello, fue invitada a cantar 'Por castigarme tan fuerte' en uno de los conciertos especiales de la emisora delante del Guernica en el Museo Reina Sofía de Madrid.
En su cuarto álbum de estudio, 'Lux', la artista se reinventa e interpreta sus nuevas canciones en 13 idiomas, entre los que se incluye el chino, el japonés, el alemán o el ucraniano.
'Magnolias' es un tema en el que la propia Rosalía se imagina cómo sería su propio entierro. "Pensé en cómo sería hacer una canción en primera persona de tu propio entierro. Imagina que uno pudiera verlo todo", aseguró la cantante a Carlos del Amor en 'Informe Semanal'.