Rosalía se arma de un florete en el videoclip de 'La Perla', la canción sobre el despecho de 'Lux'

La cantante Rosalía ha estrenado este lunes por sorpresa el videoclip de La Perla, uno de los temas más destacados de su nuevo álbum 'Lux'.

En el videoclip, la artista catalana se convierte en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción. Rosalía se viste de blanco y portando un florete con la equipación de una esgrimista, con un traje a prueba de mordedura de perro o con las protecciones de una jugadora de hockey sobre hielo.

En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles, dejando asomar un curioso tanga con apliques de metal, que recuerda bien a una caja fuerte con la imagen de un corazón en el centro.

El videoclip ha sido dirigido por Stillz, con quien la artista ya había colaborado previamente para poner imágenes a temas como Tuya, Vampiros o Candy y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como La noche de anoche con Bad Bunny o That's What I Want de Lil Nas X.

La artista ha estrenado este videoclip con un pequeño aviso en sus redes sociales de solo tres horas de antelación.

'La Perla' es precisamente es el tema que se mantiene desde hace semanas en el número 1 en España, con calificación de disco de platino.