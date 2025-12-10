Radio 3 Extra presenta 'Rosalía por Rosalía': "Dentro de mí ya sé cómo suena el disco antes de entrar en el estudio. El reto es materializarlo"

Radio 3 Extra presenta 'Rosalía por Rosalía', un especial en el que Rosalía comparte las claves de 'Lux', su cuarto álbum de estudio, que marca un giro radical en su carrera. Tras el impacto global de 'Motomami', la artista catalana se adentra en un territorio más introspectivo y conceptual, donde la espiritualidad, la luz y la transformación personal son los ejes centrales.

'Lux' es una obra compleja y trascendente que incluye canciones en 13 idiomas —entre ellos español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín, alemán y japonés—. Cada lengua fue elegida por su carga simbólica y emocional, y muchas están vinculadas a figuras femeninas históricas como Juana de Arco (francés) u Olga de Kiev (ucraniano). Referencias plurilingües y multiculturales que han ayudado a Rosalía a desarrollar un concepto amplio y global de la espiritualidad: "Este proyecto me ha permitido comprender que hay muchas formas de entender lo que es un santo y el concepto de santidad. Uno puede aprender de diferentes lugares, culturas y maneras de pensar. Y de una forma u otra, todo tiene que ver con lo mismo".

"Mi vida es un compromiso con la música"

"El hábito que llevo en la portada es un símbolo del compromiso que una adquiere con algo que, en mi caso y en mi vida, es un compromiso con la música". Rosalía habla así en esta entrevista de Radio 3 Extra sobre la imagen y el concepto estético de 'Lux'. Su título, luz en latín, resume la esencia del álbum: una exploración de la dualidad entre luz y oscuridad, lo terrenal y lo divino. Las letras abordan temas como la fe, la pérdida y la búsqueda interior, con referencias a la mística femenina y figuras espirituales. Rosalía combina sonidos sinfónicos con flamenco, electrónica y ópera, conectando tradición y modernidad.

Cómo este juego de contrastes ha tomado forma durante tres años es algo que se entiendo comprendiendo la libertad creativa que guía la obra de Rosalía desde su primer álbum: "Todo tiene sentido si lo trabajas con suficiente mimo. Antes de entrar al estudio, siempre tengo una idea y dentro de mi ya sé cómo suena. El reto es materializarlo".

Este proyecto supone una ruptura con la etapa anterior, más centrada en lo urbano, y se estructura en cuatro movimientos mostrando una Rosalía más experimental y ambiciosa. La artista dedicó tres años al proceso, uno de ellos exclusivamente a perfeccionar las letras y pronunciación en cada idioma, trabajando con traductores y evitando el uso de IA para mantener la autenticidad.

En la entrevista realizada por Leyre Guerrero, Rosalía se sincera como nunca antes lo ha hecho, en un repaso a su carrera que comienza recordando su paso por el proyecto 'Suena Guernica', cantando algunas de sus primeras canciones delante de la obra de Picasso para otro programa especial de Radio 3 Extra.