Celebramos los 30 años del Teatro Jovellanos de Gijón

El martes 9 de diciembre, el Teatro Jovellanos de Gijón te invita a vivir una velada única para conmemorar el 30º aniversario de su reinauguración.

La celebración contará con las actuaciones de Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Lorena Álvarez, FROM, Ferla Megía y Puño Dragón, ofreciendo una muestra del talento, la sensibilidad y la diversidad de la música asturiana.

La cita comenzará a las 19:00h y la entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que la puntualidad será fundamental.

Radio 3 en el aniversario del Teatro Jovellanos

Radio 3 estará presente en este evento para contarlo todo. Un programa especial de dos horas, conducido por Nacho Álvaro e Irene Valiente, acercará a la audiencia los conciertos y las entrevistas con los protagonistas de la noche. Además, quienes no puedan asistir en persona podrán seguir la celebración en streaming a través de la web y la aplicación de Radio 3, amplificando así esta experiencia única.

No te pierdas la emoción de la música asturiana en un escenario excepcional, este martes 9 entre las 19.00h y las 21.00h, de la mano de Radio 3.