Nuevos Módulos Xtra

Radio 3 Extra presenta nuevos capítulos de Módulo Xtra, la quinta entrega de estas cápsulas sonoras repletas de música, con estilos diversos y propuestas muy personales.

Firmadas por algunos de los mejores especialistas musicales del país —el equipo de Radio 3—, estas selecciones nacen con la música por encima de todo, frente a las máquinas y a la dictadura de los algoritmos. Estos nuevos módulos han sido creados por Paola García, Nacho Álvaro, David Muñoz, Javi Alonso, Rafa Ariza, María Muñoz, Irene Valiente y Bruno Freire.

En esta quinta edición podrás encontrar Lo mejor para el ghosting, Lo mejor de las divas de los 2000, Lo mejor del reggae clásico, Los mejores anti-villancicos, Las mejores versiones embrutecidas, Lo mejor del rock de Granada, Lo mejor de Puerto Rico, Lo mejor del rap francés y Lo mejor del rock chicano.