Nuevos Módulos Xtra
- Ya está disponible en Radio 3 Extra la quinta colección de Módulos Xtra
Radio 3 Extra presenta nuevos capítulos de Módulo Xtra, la quinta entrega de estas cápsulas sonoras repletas de música, con estilos diversos y propuestas muy personales.
Firmadas por algunos de los mejores especialistas musicales del país —el equipo de Radio 3—, estas selecciones nacen con la música por encima de todo, frente a las máquinas y a la dictadura de los algoritmos. Estos nuevos módulos han sido creados por Paola García, Nacho Álvaro, David Muñoz, Javi Alonso, Rafa Ariza, María Muñoz, Irene Valiente y Bruno Freire.
En esta quinta edición podrás encontrar Lo mejor para el ghosting, Lo mejor de las divas de los 2000, Lo mejor del reggae clásico, Los mejores anti-villancicos, Las mejores versiones embrutecidas, Lo mejor del rock de Granada, Lo mejor de Puerto Rico, Lo mejor del rap francés y Lo mejor del rock chicano.
Más Módulos Xtra
En la primera colección te ofrecimos módulos dedicados a Lo mejor de los 80, Lo mejor de los 90, Lo mejor de los 2000, Lo mejor de los 2010, Lo mejor del ska, Lo mejor de los pioneros del pop español, Lo mejor del rock’n’roll, Lo mejor del punk español y La mejor música para relajarte.
En la segunda serie pudiste disfrutar de Lo mejor del grunge, Lo mejor del indie español, Lo mejor para bailar, Lo mejor del indie internacional, Lo mejor para entrenar, Lo mejor del emo, Lo mejor de la música para el calor, Lo mejor para cocinar y Lo mejor de la bossa nova.
En la tercera colección reunimos Lo mejor del rap internacional y nacional, Lo mejor de las bandas sonoras, Lo mejor del skater, Lo mejor de la nueva música latina, Lo mejor de la verbena, Lo mejor de la americana, Lo mejor de los musicales, Lo mejor del musical y hasta Lo mejor para el desamor
En la cuarta serie te presentamos Lo mejor de la neopsicodelia, Lo mejor para el karaoke, Lo mejor del gamer, Lo mejor de la música LGTBQ+, Lo mejor del hyperpop, Lo mejor de la música de series, Lo mejor de las canciones de amor, Las mejores versiones inesperadas y Lo mejor para el otoño. Todos están disponibles en nuestra web y en la app exclusiva.
Explora todos los Módulos Xtra: cinco colecciones con el ritmo y las melodías de nuestras vidas. Compártelas. Llevan la marca de Radio 3 Extra.