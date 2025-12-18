Radio 3: un 2025 lleno de música y cultura sin límites

Radio 3 cierra un año consolidando su papel como referente cultural y musical. Durante 2025, la emisora ha estado presente en los principales escenarios, museos y festivales, llevando su programación más allá del estudio y conectando con espacios únicos.

Resumen de la Fiesta de Radio 3 por el Día de los Museos, celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid....

Los conciertos de Radio 3 - Resumen Día de los Museos Radio 3 - 2025

Disfruta en vídeo de la primera jornada de Cultura 25 desde el Museo del Prado...

Radio 3 ha protagonizado citas imprescindibles como el Día de los Museos en el Museo Reina Sofía, La Radio Encendida en La Casa Encendida, el Día de la Música o la Sinfonía por la Paz en Córdoba. Además, ha participado en Mondiacult en Barcelona, ARCO, El Prado de Noche y ha celebrado aniversarios emblemáticos como los 30 años del Teatro Jovellanos de Gijón y el de AIE en Ruta, además de nuestro ciclo anual de debates en el Museo del Prado, Cultura25.

Radio 3 ha estado presente en más de 30 festivales nacionales e internacionales, entre ellos el Primavera Sound, Sónar, Low, BIME, Monkey Week, BBK Live, Azkena Rock, Womad, Jazz de San Javier, Rototom… consolidando nuestro compromiso con la diversidad musical.

Radio 3 Extra

La plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 ha ofrecido contenidos exclusivos: entrevistas con Rosalía, especiales con Recycled J y el grupo G5, la fiesta anual de Radio 3 Extra y también programas desde ARCO y Sónar. Reforzamos la apuesta por la innovación y la música emergente con nuevos contenidos audiovisuales y podcast exclusivos.

Programas fuera del estudio

Más de 50 emisiones especiales nos han llevado a espacios culturales, ferias del libro, centros de arte y festivales de cine, cómic y flamenco. Desde San Sebastián, Sitges, Córdoba, Valencia o Valladolid hasta Angoulême y Mont-de-Marsan, Radio 3 ha demostrado que la cultura no tiene fronteras.

Radio 3 es el altavoz de la música y la cultura contemporánea, apostando por la creatividad, la sostenibilidad y el compromiso social y artístico. Un año que reafirma su liderazgo como emisora vanguardista y única.

Después de un 2025 lleno de momentos únicos, Radio 3 se prepara contigo para un 2026 que va más allá. Nuevos formatos, sonidos inesperados y proyectos que amplifican la creatividad. ¿Estás listo para descubrirlo?