Radio 3: un 2025 lleno de música y cultura sin límites

  • En 2025 Radio 3 ha estado en museos, festivales y escenarios únicos, conectando contigo más allá del estudio
  • Más de 30 festivales y 50 emisiones especiales desde espacios icónicos, con entrevistas exclusivas, han marcado un año lleno de energía y compromiso con la cultura
Radio 3 cierra un año consolidando su papel como referente cultural y musical. Durante 2025, la emisora ha estado presente en los principales escenarios, museos y festivales, llevando su programación más allá del estudio y conectando con espacios únicos.

Resumen de la Fiesta de Radio 3 por el Día de los Museos, celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid....

Eventos y especiales

Radio 3 ha protagonizado citas imprescindibles como el Día de los Museos en el Museo Reina Sofía, La Radio Encendida en La Casa Encendida, el Día de la Música o la Sinfonía por la Paz en Córdoba. Además, ha participado en Mondiacult en Barcelona, ARCO, El Prado de Noche y ha celebrado aniversarios emblemáticos como los 30 años del Teatro Jovellanos de Gijón y el de AIE en Ruta, además de nuestro ciclo anual de debates en el Museo del Prado, Cultura25.

Jornadas Cultura Cultura 25 | Vídeo: Arte contra la desesperanza

Disfruta en vídeo de la primera jornada de Cultura 25 desde el Museo del Prado...

Festivales

Radio 3 ha estado presente en más de 30 festivales nacionales e internacionales, entre ellos el Primavera Sound, Sónar, Low, BIME, Monkey Week, BBK Live, Azkena Rock, Womad, Jazz de San Javier, Rototom… consolidando nuestro compromiso con la diversidad musical.

Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - Resumen Fiesta Radio 3 Extra 2025

Actuaciones en directo de Alcalá Norte, Ángeles Toledano, Hermana Furia y Sila Lua, entre otros....

Radio 3 Extra

La plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 ha ofrecido contenidos exclusivos: entrevistas con Rosalía, especiales con Recycled J y el grupo G5, la fiesta anual de Radio 3 Extra y también programas desde ARCO y Sónar. Reforzamos la apuesta por la innovación y la música emergente con nuevos contenidos audiovisuales y podcast exclusivos.

Zona Extra Zona Extra - Entrevista a Rosalía

Rosalía comparte las claves de 'Lux', un álbum con el que se adentra en un territorio más introspectivo y conceptual, donde la espiritualidad, la l...

Programas fuera del estudio

Más de 50 emisiones especiales nos han llevado a espacios culturales, ferias del libro, centros de arte y festivales de cine, cómic y flamenco. Desde San Sebastián, Sitges, Córdoba, Valencia o Valladolid hasta Angoulême y Mont-de-Marsan, Radio 3 ha demostrado que la cultura no tiene fronteras.

Radio 3 es el altavoz de la música y la cultura contemporánea, apostando por la creatividad, la sostenibilidad y el compromiso social y artístico. Un año que reafirma su liderazgo como emisora vanguardista y única.

Después de un 2025 lleno de momentos únicos, Radio 3 se prepara contigo para un 2026 que va más allá. Nuevos formatos, sonidos inesperados y proyectos que amplifican la creatividad. ¿Estás listo para descubrirlo?

