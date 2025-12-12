Latitudes urbanas, el nuevo podcast que cartografía el pulso sonoro de las metrópolis
- Un nuevo espacio de inmersión musical creado por Bruno Freire que nos lleva a distintas escenas musicales del mundo
- Doce ciudades para doce canciones que exploran cómo los géneros convergen para definir identidades, culturas y comunidades
Radio 3 Extra presenta esta serie documental que mapea algunas de las escenas sonoras más dinámicas y vibrantes del mundo contemporáneo. Una radiografía de cómo todos los lenguajes musicales —desde la tradición ancestral hasta la electrónica experimental, del jazz progresivo al hip-hop radical, o de los nuevos sonidos urbanos al garage rock— se entrelazan y funcionan como brújula del presente.
Cada episodio propone una inmersión profunda en un ecosistema musical concreto: salas de conciertos, sellos discográficos y artistas emergentes que redibujan fronteras y expanden el mapa sonoro.
Primera escena: Ciudad de México, laboratorio sonoro
De La Roma a Iztapalapa, del underground de Coyoacán a los tugurios del Centro, la Ciudad de México late como un epicentro de revolución musical: mestizaje de culturas, colisiones de ritmo e identidades en constante transformación.
Ya puedes escuchar esta primera edición de Latitudes urbanas, donde exploramos una de las escenas más salvajes, contradictorias y poderosas de América Latina: hip-hop radical, cumbia urbana, tradición reconfigurada, bandas que desafían al sistema y artistas emergentes que reescriben qué significa ser mexicano en 2025.