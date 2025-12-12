Latitudes urbanas, el nuevo podcast que cartografía el pulso sonoro de las metrópolis

Radio 3 Extra presenta esta serie documental que mapea algunas de las escenas sonoras más dinámicas y vibrantes del mundo contemporáneo. Una radiografía de cómo todos los lenguajes musicales —desde la tradición ancestral hasta la electrónica experimental, del jazz progresivo al hip-hop radical, o de los nuevos sonidos urbanos al garage rock— se entrelazan y funcionan como brújula del presente.

Cada episodio propone una inmersión profunda en un ecosistema musical concreto: salas de conciertos, sellos discográficos y artistas emergentes que redibujan fronteras y expanden el mapa sonoro.