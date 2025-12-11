Noches del Botánico presenta el avance de cartel para su décima edición

Noches del Botánico presenta los primeros 16 conciertos de su décimo aniversario, que se celebrará entre junio y julio de 2026 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Este adelanto vuelve a reafirmar la esencia artística del evento en un año clave de su historia: eclecticismo, diversidad y experiencias concebidas para el disfrute del público y de los artistas.

Un recorrido que conecta generaciones y estilos: desde la nostalgia ochentera de Rick Astley, hasta el pulso del rock en dos de sus vertientes más potentes —la esencia clásica de ZZ Top y la intensidad del alternativo de Biffy Clyro—. Todo ello sin dejar de lado la sensibilidad contemporánea de Ethel Cain y la fuerza del blues‑rock de Alabama Shakes, hasta desembocar en la elegancia del directo de Diana Krall y la electrónica experimental de Jean‑Michel Jarre.

Desde la experimentación, el viaje musical se expande hacia la calidez y el intimismo de Silvana Estrada y Mari Froes y la energía luminosa de la chanson moderna de la francesa Zaz. También destaca la presencia de figuras de culto en el ámbito de las bandas sonoras como Danny Elfman, así como la energía festivalera de Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian.

Como no podía ser de otro modo, el talento nacional vuelve a ocupar un papel protagonista en este primer anuncio, con referentes femeninas como Rigoberta Bandini, Lia Kali o Ginebras, además de bandas imprescindibles de la escena indie como Love of Lesbian, completando así un adelanto fiel a la filosofía artística que el festival viene abanderando desde su primera edición.