"Cara de payaso", un encuentro entre Diego Guerrero & Muerdo

Diego Guerrero y Muerdo apuestan por un cruce de caminos donde el duende flamenco se abraza con la canción mestiza y poética, y donde la tradición iberoamericana vuelve a respirar desde una mirada actual y profundamente personal. Lo hacen con “Cara de Payaso”, compuesta por Haroldo Barbosa, Luiz Reis y José Manuel Vidal Zapater, una joya de la canción popular cuya versión más célebre en el ámbito latino es la de Tito Rodríguez.

Guerrero y Muerdo la llevan a un terreno luminoso y contemporáneo, acompañados por un ensamble orquestal : una sección de vientos completa, con trompetas, trombón y saxos que evocan las grandes big bands de los años dorados; una sección rítmica vibrante, en la que conviven timbal, bongó, congas, bajo y piano; y coros que aportan textura y profundidad, acercando el sonido a ese espíritu festivo y entrañable que marcó la época de oro del bolero y la salsa.