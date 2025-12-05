Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Radio 3

Desvelada la programación completa de Inverfest 2026

Un cartel publicitario presenta el festival "Inverfest" con letras grandes y un color azul verdoso brillante, anunciando el "Festival de Invierno 2026" sobre un fondo oscuro.
RADIO 3

Desvelada la programación completa de Inverfest 2026. El festival de invierno por excelencia de la capital ha presentado hoy su cartel oficial en una rueda de prensa celebrada en el Teatro Circo Price.

Allí se ha anunciado que esta duodécima edición contará con 123 conciertos en 12 recintos de Madrid, y que ya ha superado las 110.000 entradas vendidas, con nueve conciertos agotados —incluidos los tripletes de Carlos Ares y de D.Valentino, y los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis.

Y además de este recinto, Inverfest tendrá lugar en otros 11 espacios de la Comunidad de Madrid: se estrenan este 2026 la sala Villanos y Live Las Ventas, y repiten un año más Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada.

 RADIO 3

Radio

anterior siguiente
Es noticia: