Desvelada la programación completa de Inverfest 2026. El festival de invierno por excelencia de la capital ha presentado hoy su cartel oficial en una rueda de prensa celebrada en el Teatro Circo Price.

Allí se ha anunciado que esta duodécima edición contará con 123 conciertos en 12 recintos de Madrid, y que ya ha superado las 110.000 entradas vendidas, con nueve conciertos agotados —incluidos los tripletes de Carlos Ares y de D.Valentino, y los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis.

Y además de este recinto, Inverfest tendrá lugar en otros 11 espacios de la Comunidad de Madrid: se estrenan este 2026 la sala Villanos y Live Las Ventas, y repiten un año más Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada.