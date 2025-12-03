Radio 3 retransmite el concierto benéfico en apoyo a Palestina

El 10 de octubre, dos días después de que se cumpliera el segundo aniversario del comienzo de la masacre en Gaza, se firmó un alto el fuego. Aún con este acuerdo, dos niños palestinos son asesinados al día, denuncia la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.

Desde la cultura, diferentes artistas quieren mostrar su compromiso con el pueblo palestino, a través de un concierto benéfico impulsado por Carolina Durante. El cartel está compuesto por Amaral, Los Punsetes, Barry B, Cariño, Depresión Sonora y también, Carolina Durante. Aunque las entradas ya están agotadas, se puede colaborar en la Fila 0. Todos los beneficios adquiridos serán destinados a la UNRWA, la ONG con más impacto en la Franja de Gaza.

El domingo 14 de diciembre, desde las 21:00 horas, Radio 3 retransmitirá en directo las actuaciones de los artistas, sumando su apoyo y compromiso por la paz. Puedes seguirlo en la radio, la web o la app exclusiva de Radio3.