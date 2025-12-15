The Hives, Alcalá Norte o Counting Crows, a Azkena Rock 2026

Azkena Rock Festival vuelve a avivar la llama del rock con un nuevo avance de su edición de 2026. A los nombres ya anunciados (Social Distortion, Alice Cooper, Imelda May o Sleaford Mods) se suman ahora The Hives, Counting Crows, Alcalá Norte y Superchunk, junto a The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora, ampliando un cartel que confirma a Vitoria-Gasteiz como uno de los grandes epicentros rock del próximo verano.

The Hives regresarán a Mendizabala tras su paso por el festival en 2010 con la energía desbordante que caracteriza a la banda sueca. El rock alternativo estadounidense tendrá un peso destacado con Counting Crows, que repasarán clásicos como "Mr. Jones", y con Superchunk, estandartes del indie rock y el espíritu DIY, que llegarán además con nuevo álbum bajo, Songs in the Key of Yikes.

Los madrileños Alcalá Norte certificarán su meteórico crecimiento con un repertorio pensado para ser coreado de principio a fin basado en su disco debut, publicado en 2024. El cartel se completa en esta tanda con el blues rock de raíz de The Temperance Movement, el “adventure rock” progresivo de Hällas, el “cow rock” con urgencia punk de Vandoliers, la explosiva mezcla de blues y psicodelia de DeWolff y el rock vasco y contundente de Lepora.

Estas incorporaciones se unen a un listado encabezado ya por Alice Cooper y Social Distortion, junto a nombres como Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, Sleaford Mods, Circle Jerks o Voivod, entre muchos otros, además de la ya anunciada programación de la carpa Trashville, dedicada a la vertiente más visceral del festival.