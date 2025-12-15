The Hives, Alcalá Norte o Counting Crows, a Azkena Rock 2026
- El festival de Vitoria-Gasteiz refuerza su apuesta por el rock en todas sus vertientes
- Su 24ª edición se celebrará del 18 al 20 de junio de 2026 en Mendizabala
Azkena Rock Festival vuelve a avivar la llama del rock con un nuevo avance de su edición de 2026. A los nombres ya anunciados (Social Distortion, Alice Cooper, Imelda May o Sleaford Mods) se suman ahora The Hives, Counting Crows, Alcalá Norte y Superchunk, junto a The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora, ampliando un cartel que confirma a Vitoria-Gasteiz como uno de los grandes epicentros rock del próximo verano.
The Hives regresarán a Mendizabala tras su paso por el festival en 2010 con la energía desbordante que caracteriza a la banda sueca. El rock alternativo estadounidense tendrá un peso destacado con Counting Crows, que repasarán clásicos como "Mr. Jones", y con Superchunk, estandartes del indie rock y el espíritu DIY, que llegarán además con nuevo álbum bajo, Songs in the Key of Yikes.
Los madrileños Alcalá Norte certificarán su meteórico crecimiento con un repertorio pensado para ser coreado de principio a fin basado en su disco debut, publicado en 2024. El cartel se completa en esta tanda con el blues rock de raíz de The Temperance Movement, el “adventure rock” progresivo de Hällas, el “cow rock” con urgencia punk de Vandoliers, la explosiva mezcla de blues y psicodelia de DeWolff y el rock vasco y contundente de Lepora.
Estas incorporaciones se unen a un listado encabezado ya por Alice Cooper y Social Distortion, junto a nombres como Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, Sleaford Mods, Circle Jerks o Voivod, entre muchos otros, además de la ya anunciada programación de la carpa Trashville, dedicada a la vertiente más visceral del festival.
Cartel de Azkena Festival 2026
ALCALÁ NORTE | ALICE COOPER | CIRCLE JERKS | CORROSION OF CONFORMITY | COUNTING CROWS | DEWOLFF | DISCHARGE | EVARISTO | HÄLLAS | IMELDA MAY exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham | JASON ISBELL & THE 400 UNIT | LEPORA | NHIL | OLD CROW MEDICINE SHOW | RODEO | SLEAFORD MODS | SOCIAL DISTORTION | SPLIT DOGS | STARBENDERS SUGAR first show in Spain since 1993 | SUPERCHUNK | THE ADICTS ‘Adios Amigos’ | THE DAMN TRUTH | THE DEL FUEGOS | THE HIVES | THE TEMPERANCE MOVEMENT | THERAPY? plays ‘Troublegum’ | TROPICAL FUCK STORM | VANDOLIERS | VOIVOD | TRASHVILLE | ÁNGEL Y CRISTO | BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE | BRIDGE CITY SINNERS | CAPITÁN ENTRESIJOS feat. Garganta Profunda | CAPTAIN TRASHO | CAVE GIRLS + THE NEANDERGALS | THE CONCRETE BOYS | CUIR | THE DWARVES | HENGE | LES ROBOTS | RADIOACTIVAS | RESTLESS RAMONE | STOMPIN’ RIFFRAFFS | TWIN GHOSTS