David Byrne, Pixies o Rigoberta Bandini, a Cruïlla 2026

El Festival Cruïlla ha desvelado la programación completa de su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio de 2026, el Parc del Fòrum, Barcelona.

Con un cartel que combina grandes nombres internacionales, talento emergente y una fuerte conexión con la escena local, Cruïlla apuesta por una de las programaciones más ambiciosas de su historia, reafirmando su identidad urbana, independiente y comunitaria.

Esa identidad se refleja en una programación marcada por artistas que han construido carreras desde la independencia y el inconformismo. David Byrne, figura clave de la música contemporánea y autor de uno de los conciertos más recordados del Cruïlla en 2018, encabeza una edición donde también destacan Halsey y Reneé Rapp, dos voces que desafían los moldes de la industria y reivindican su autonomía creativa. Halsey celebrará el décimo aniversario de BADLANDS, mientras que Rapp debutará en España con una propuesta directa y sin concesiones.

Cartel de Cruïlla 2026

El cartel también reserva un espacio destacado para artistas críticos con el statu quo musical, como Garbage, que ofrecerán su último concierto en Barcelona antes de despedirse definitivamente de los escenarios. A ellos se suman propuestas que rompen las barreras de género y estilo, como Ezra Collective, Jon Batiste —que actuará por primera vez en la ciudad— o Jovanotti, auténtico fenómeno en Italia y símbolo de compromiso social y sostenibilidad.

El baile y la celebración vuelven a ser pilares del Cruïlla con nombres como The Hives, Faithless, Bomba Estéreo, Meute o Polo & Pan, garantizando noches de euforia colectiva. Al mismo tiempo, el festival equilibra su cartel con leyendas del indie y el rock alternativo como Pixies —celebrando 40 años de carrera—, The Black Crowes, Suede o Two Door Cinema Club.

La mirada al futuro llega de la mano de artistas como Joaquina, Sampa the Great, Yami Safdie, Sigrid o Son Rompe Pera, mientras que la escena nacional y catalana mantiene un peso esencial con Sen Senra, Zahara Rave, Rigoberta Bandini, Els Pets, Mishima, Alizzz o La Ludwig Band, entre muchos otros.

Además, el Cruïlla refuerza su apuesta por el talento emergente ampliando la programación de la carpa, que este año acogerá un número récord de conciertos y horarios extendidos. Una declaración de intenciones que confirma que el Cruïlla no solo mira al presente de la música, sino que sigue siendo un espacio para descubrir lo que está por venir.