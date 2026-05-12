Joan Manuel Serrat recibirá el Premio de Honor de la Academia de la Música

El cantautor Joan Manuel Serrat ha sido galardonado con el primer Premio de Honor otorgado por la Academia de la Música de España, un reconocimiento creado para distinguir a las figuras fundamentales de la creación musical en España.

Serrat recibirá esta distinción en la gala que se celebrará el próximo 26 de mayo en Madrid. En esta tercera edición de los premios, artistas como Rosalía, Amaia o Guitarricadelafuente figuran entre los más nominados, con ocho candidaturas cada uno.

La institución ha destacado que este galardón reconoce a los artistas musicales españoles “cuya trayectoria y legado son de una valía incalculable”. En este sentido, subraya que Serrat representa de forma ejemplar el espíritu del premio, con una carrera que abarca más de cinco décadas y un papel esencial en la historia cultural de nuestro país.

Para la Academia, el artista barcelonés ha contribuido de manera decisiva a la canción de autor, la poesía y el compromiso social, consolidándose además como un puente entre generaciones.

En un comunicado, la institución recuerda que, desde sus inicios en los años 60, Serrat ha construido una trayectoria que lo ha convertido en referente de la canción de autor en el ámbito hispano. Su carrera alcanzó una gran proyección con álbumes como Mediterráneo, que incluye una de sus composiciones más emblemáticas.

Canciones como Penélope, Lucía o Para la libertad “forman ya parte del patrimonio cultural en castellano”, añade el texto.

La presidenta de la Academia de la Música de España, Soledad Giménez, ha señalado que “las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestra vida, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera”. Giménez ha añadido que el artista “ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país”.