La final de la UEFA women's Champions League se decide en RTVE: el Barça busca su cuarta corona

muy pasado Control de greg jansen

Trotaba de filtrar a ese desmarque de Ana Magia.

Lanzamiento fuera. Apuró la acción

Anamagya para meter la pelota en Posición franca.

El Golpeo de Eva Payor

El Barça mete muchísimos goles así en recuperación de error del rival y son

errores no forzados que simplemente con la presencia muchas veces

de la jugadora culé el rival ya se equivoca.

Ese balón, es cosa pelota,

lanzamiento fuera. Ha ido con mucha decisión Salma

Parogelo para llevarse ese esférico, luego no ha podido dirigirlo

demasiado bien. Pero otra presión, después del golpe de

pero... Pero el partido completísimo que hizo

Smey fue tremendo.

¡Greyen Hans se metió

en ese centro!

¡Gol!

¡Gol del Barça!

remake

de una acción anterior volvió a aparecer

Grijen Hansen, levantó la cabeza, le puso una combita dulce, mucha música en

ese envío

Salma Parayuelo empuja a la red, 13 de la primera, porque Salma

la vencida y es la tercera que tiene Salma en el día de

a salva

pero muy bien por esta banda Graham Hansen, no le salta a nadie, le flotan,

tiene tiempo para pensar,

para ejecutar, es una golosina y el movimiento de Salma es muy bueno porque

lo hace a la espalda de la

lateral y la lateral es que obviamente no la controla, no sabe dónde está,

solo mira balón y lo único que puede hacer es tirarse

Kett es una lateral mucho más incómoda, más agresiva.

agresiva

¡Ojo la recuperación para el Bayern!

¡La acción para que juegue Perrin Harder!

¡Conduciendo Harder!

conducción de Perrin Harder.

Y la asistencia para que Linda Dalman con el golpeo con la

pierna derecha cruce suavemente esa pelota!

¡16! ¡Se empató Dalman!

Barça 1, Bayern 1. Pues se ha hecho el silencio del Camp

Nou, ¿eh, Paco?

Golpe duro porque además estabas..

has empezado el partido de una manera perfecta, sin dejarles espacios,

marcando gol y en una

pérdida en medio campo que te pilla totalmente descolocada, el Bayern corre

y cuando el Bayern corre con

espacios y con superioridad, fíjate que iban 3 contra 1 contra Mappi, es muy

difícil, define muy bien

Harder aguanta muy bien que le salten todas para dar el pase y luego Dalman

que le da de primeras la

cruza donde Kata no puede llegar, que es verdad que a lo mejor podría haber

hecho algo más Kata, ¿no?

y luego defensivamente es muy inteligente porque

sabe a quién apretar.

¡Qué bien la acción!

¡Es el centro! ¡La pelota que

va a pelear el Papayor!

balón queda muerto!

¡El

¡Lazamiento! ¡Gol!

¡Gol de Alexia! ¡Gol del Barça!

El centro, la pelota queda sin dueña y va a aparecer la capitana para con

mucha, mucha..

tranquilidad, con suavidad, con dulzura, con precisión poner la

pelota en la red. Marco Alexia, 21 y medio, Barça 2

conjunto Colé, ahí tocándose y besándose el escudo.

Aquí vemos como Salma..

de salva es estupenda es muy buena porque es muy eléctrica y en ese regate

es muy difícil de controlar y ahí está

Alexia. No es fácil porque hay muchas piernas,

lo carga muy rápido el chute

girando cadera por completo y obviamente pilla muy desprovenida a la

portera que no puede llegar a atajar

Se vuelve a poner Balsa por delante, buena reacción del equipo culé que está

tirada a la zona izquierda, Kanikawa dejando el esférico para...

¡Está muy Lanzamiento!

¡Fuera! ¡Lanzamiento de la

Hansen

Enfrente, Bally Sager, llega la ayuda a Clara Bull, pero sigue Grayen, ahora va

a resbalar.

El despeje, la acción, lanzamiento

a la parada la intervención de magmutovic en este balón que ha quedado

suelto y

para patria dejar dejando de escuela

Grayen Hansen viene metiendo el centro a esa pelota.

¡Oh, que queda muerto Brooks!

¡Que se lleva el esférico!

Va a llegar punteando ese balón en

línea defensiva. Vanessa Gilles.

Aguardaba, esperaba y recibía a Salma para meter ese

centro. ¡El remase arriba!

Era una posición clarísima de

Greggen Hansen en otra maravillosa aparición de Salma Parayuelo.

Pero bueno, aquí el Barça acostumbra a ser bastante fiable en estas acciones

Y el

resonar del silbato de la colegiada de..

Stephanie Frappard, cierre de la primera parte, una muy buena primera

defensivas

parte Marta.

contra ex jugadoras y ex entrenadores del Barça que seguramente tendrán

muchas ganas de enfrentarse

al equipo culé. Digamos que esa película tiene mucha

historia o tendría mucha historia que

contar en todo caso, no nos enturemos demasiado.

decirlo porque últimamente

nos tiene muy acostumbrados a que incluso metiéndose por dentro como es

May, pero hoy la consigna era clara.

Se envió el remate

de cabeza con

¡Gol

el gol del Barça

de Papayor! ¡Bola para Salma Parayuelos!

¡Extraordinario el partido!

¡De Salma mete ese balón!

y llegando en ese testalazo para embolsar el esférico y ponerlo en la

red!

Marco Eva Payor, 54.

Marco Eva, Barça 3

que cuando tiene espacios es letal

aquí le dejan controlar mirar centrar y una vez más eva payor es un manual

de centro-delantera.

Es vídeos constantes para ponerlos en las escuelas

y para ponérselos a los delanteros centros para saber dónde hay que ir y

la intuición que hay que tener.

Pique saltaba, viene ese envío.

El golpe de cabeza.

Alex en el remate, gol

Gol de Alexia. Gol del Barça

No sé qué es exactamente lo que están pidiendo, fuera de juego no puede ser,

yo diría

Yo creo que no, yo creo que Tanikawa está..

por detrás que alexia ahora el bar la sala pero el gol

una jugadora con buen pie lista el tanto que va a subir al

marcador. Está la marca dictamina que no había

hola para alex a la frontal el golpeo de zurda

Mammutovic que despejaba esa pelota.

La ha sacado bien Mammutovic ahora porque la saca hacia el lado.

te copio la frase que decías antes, no lo hemos nombrado mucho, lo cual no

quiere decir que está haciendo mal partido.

Eso nos

pasa a veces con Patri, porque fíjate que a Patri tampoco la hemos nombrado y

no se nos ocurre en partidos sin Patri en el verde

Dalman después de la recuperación dejado para Perry Harder

perdido en el golpe gol gol de perry harder gol del Bayern la pérdida de

pelota

Linda Dalman que deja para Pernil.

Y Harder golpea con la pierna derecha

poniendo el balón en la red.

Setiendo de partido.

Marricó Pernil Harder.

Marcha 4, Bayern

2. Desconexión para mí total del Barça con

balón, pierde ahí dentro me parece que es Aitana

la que pierde el balón, que le entrega prácticamente un balón al rival, se

confía y eso hace que pille a la defensa

culé desordenada porque estaba todo el mundo pensando en atacar y nunca

pensando que una jugadora como

Aitana pueda llegar a perder ese balón, luego al final también tiene ese

puntito de suerte que le rebota en la pierna y

Irene y se acaba colando, Catano la puede atajar.

y ahora vamos a ver el error en la salida linda dalman con el

esférico. Linda Dalman juega.

Linda Dalman dispara y se va a encontrar con Mappy León

minutos de apuro para el Barça

aprovechar más esos espacios, ahora comentamos

Y ahora Buye manda a ser la pelota, salvando el esférico.

Claro, ha dejado la bola, afronta del aire, golpea, pierna derecha,

lanzamiento de travesaño.

El disparo que se ha marchado al larguero.

En ese..

el Barça que cuando bota el balón, bota

afuera y no dentro, porque muchas veces esas tocan travesaño y se meten dentro.

Fantástico el golpeo de Ariana Caruso

Toca Cata. Pues mira, eso es lo que salva el gol.

el saque de esquina para el bayern

Con ese envío. Ese balón queda muerto.

El intento vuelve a aparecer Catacoy.

El

Gilles. Aparece en arriba.

Ahora corner de nuevo.

Se está salvando el

barça y el bayern llega coleccionando un puñado

interior de Nari. Intenta salir Vicky López.

Se arma el contragolpe para el Barça.

Vicky en

desplazamiento para la carrera vamos a ver en la conducción es aytana bombatí

aytana que va a encarar

se marchó, ligeramente desviado, la tuvo el Barça

partido

Recuperar ese valor..

El golpeo de Linda Dalman y esa pelota que se ha marchado al larguero de la

portería de..

Katakoy.

brazalete a patrick

veremos a ver. Vicky poniendo la pelota, pero mala

acción de

conducción,

y creo que te lo he comentado, ya hubiese introducido algún cambio, tanto

hoy como en el día de la ida, ¿eh?

la ida, porque es que para mí han sido tarde, ahora, cuidado.

Cornel Harder llevándose la pelota,

Harder que desplaza, encuentra zona derecha.

En la metida se va la buscando, punto de penalti.

Disparo, pierna derecha,

gol, gol de Pernil Harder, la acción de Pernil, la asociación con Enda y Made,

están yendo estos últimos minutos al

Pero suele ser así.

Y no ha tardado mucho en revisarlo

Bueno, pues la acción se salda con la falta a Patri Guijarro

Mira, vamos a verlo repetido

ahí proteger balón.

Junto a Claudia. Claudia que..

tocaba esa pelota. Señoras y señores.

Agenden 23 de mayo

en Oslo. Olympique de Lyon, Barça finalísima de

la Liga de Campeones.

Marta,

¿cómo te has visto?

Pues la verdad Paco, 70 minutos intachables del Barça, muy buenas

intenciones

el ritmo, el nivel, los dos ajustes tácticos que ha hecho Pere Romero para

el día de hoy, sobre todo el de meter a

Smey Brooks por dentro, sigo diciendo que es brillante.

A partir del minuto 70 creo que no le han ido del todo

bien los cambios, se ha empezado a diluir un poco la idea táctica que se

había tenido hasta el momento y eso ha hecho que el

Bayern se encuentre cómodo en situaciones de locura y ahí cuando la