La final de la UEFA women's Champions League se decide en RTVE: el Barça busca su cuarta corona
- En abierto en La 1, con un equipo femenino al frente de la retransmisión, e información en Telediarios y Teledeporte desde el viernes
- En RNE, ‘Tablero Deportivo’ con el partido, análisis y protagonistas, y la última hora desde el viernes en ‘Radiogaceta’ y ‘El Vestuario’
- El portal de Deportes de RTVE.es y las redes sociales incluirán el partido en directo, crónicas, reacciones y las mejores imágenes
- Sábado 23 de mayo, desde las 17:40 horas en La 1, RNE y RTVE Play
La final de la Champions League femenina contará un año más con la presencia de un equipo español, el FC Barcelona, que tras caer derrotado en 2025 ante el Arsenal, tratará ahora de hacer historia y alzarse con su cuarta Champions este sábado 23 de mayo a las 18:00 horas ante el Olympique de Lyon. El encuentro se disputará en el estadio de Ullevaal, en Oslo, y podrá seguirse en RTVE gracias a una amplia cobertura en TVE, RNE y RTVE Play.
El mejor equipo femenino para la retransmisión en TVE
Para cubrir la previa, partido y postpartido de la final, Televisión Española contará con un gran equipo femenino compuesto por Alicia Arévalo, que se encargará de narrar el choque, junto a Vero Boquete y Marta Corredera en los comentarios durante la retransmisión. Lara Gandarillas conducirá el programa previo y también se encargará de ofrecer toda la información sobre la final en los informativos de La 1 desde este viernes.
El equipo de TVE desplazado se completará con Rocío Señán como editora, Mercedes González a pie de campo, y Nuria Godoy, que informará desde el palco de autoridades.
Además, desde el viernes, en Teledeporte se podrá seguir la última hora desde el Ullevaal Stadion con toda la actividad previa al encuentro, como el entrenamiento de Barça y Olympique de Lyon, y los testimonios de entrenadores y jugadoras antes de la gran cita.
muy pasado Control de greg jansen
Trotaba de filtrar a ese desmarque de Ana Magia.
Lanzamiento fuera. Apuró la acción
Anamagya para meter la pelota en Posición franca.
El Golpeo de Eva Payor
El Barça mete muchísimos goles así en recuperación de error del rival y son
errores no forzados que simplemente con la presencia muchas veces
de la jugadora culé el rival ya se equivoca.
Ese balón, es cosa pelota,
lanzamiento fuera. Ha ido con mucha decisión Salma
Parogelo para llevarse ese esférico, luego no ha podido dirigirlo
demasiado bien. Pero otra presión, después del golpe de
pero... Pero el partido completísimo que hizo
Smey fue tremendo.
¡Greyen Hans se metió
en ese centro!
¡Gol!
¡Gol del Barça!
remake
de una acción anterior volvió a aparecer
Grijen Hansen, levantó la cabeza, le puso una combita dulce, mucha música en
ese envío
Salma Parayuelo empuja a la red, 13 de la primera, porque Salma
la vencida y es la tercera que tiene Salma en el día de
a salva
pero muy bien por esta banda Graham Hansen, no le salta a nadie, le flotan,
tiene tiempo para pensar,
para ejecutar, es una golosina y el movimiento de Salma es muy bueno porque
lo hace a la espalda de la
lateral y la lateral es que obviamente no la controla, no sabe dónde está,
solo mira balón y lo único que puede hacer es tirarse
Kett es una lateral mucho más incómoda, más agresiva.
agresiva
¡Ojo la recuperación para el Bayern!
¡La acción para que juegue Perrin Harder!
¡Conduciendo Harder!
conducción de Perrin Harder.
Y la asistencia para que Linda Dalman con el golpeo con la
pierna derecha cruce suavemente esa pelota!
¡16! ¡Se empató Dalman!
Barça 1, Bayern 1. Pues se ha hecho el silencio del Camp
Nou, ¿eh, Paco?
Golpe duro porque además estabas..
has empezado el partido de una manera perfecta, sin dejarles espacios,
marcando gol y en una
pérdida en medio campo que te pilla totalmente descolocada, el Bayern corre
y cuando el Bayern corre con
espacios y con superioridad, fíjate que iban 3 contra 1 contra Mappi, es muy
difícil, define muy bien
Harder aguanta muy bien que le salten todas para dar el pase y luego Dalman
que le da de primeras la
cruza donde Kata no puede llegar, que es verdad que a lo mejor podría haber
hecho algo más Kata, ¿no?
y luego defensivamente es muy inteligente porque
sabe a quién apretar.
¡Qué bien la acción!
¡Es el centro! ¡La pelota que
va a pelear el Papayor!
balón queda muerto!
¡El
¡Lazamiento! ¡Gol!
¡Gol de Alexia! ¡Gol del Barça!
El centro, la pelota queda sin dueña y va a aparecer la capitana para con
mucha, mucha..
tranquilidad, con suavidad, con dulzura, con precisión poner la
pelota en la red. Marco Alexia, 21 y medio, Barça 2
conjunto Colé, ahí tocándose y besándose el escudo.
Aquí vemos como Salma..
de salva es estupenda es muy buena porque es muy eléctrica y en ese regate
es muy difícil de controlar y ahí está
Alexia. No es fácil porque hay muchas piernas,
lo carga muy rápido el chute
girando cadera por completo y obviamente pilla muy desprovenida a la
portera que no puede llegar a atajar
Se vuelve a poner Balsa por delante, buena reacción del equipo culé que está
tirada a la zona izquierda, Kanikawa dejando el esférico para...
¡Está muy Lanzamiento!
¡Fuera! ¡Lanzamiento de la
Hansen
Enfrente, Bally Sager, llega la ayuda a Clara Bull, pero sigue Grayen, ahora va
a resbalar.
El despeje, la acción, lanzamiento
a la parada la intervención de magmutovic en este balón que ha quedado
suelto y
para patria dejar dejando de escuela
Grayen Hansen viene metiendo el centro a esa pelota.
¡Oh, que queda muerto Brooks!
¡Que se lleva el esférico!
Va a llegar punteando ese balón en
línea defensiva. Vanessa Gilles.
Aguardaba, esperaba y recibía a Salma para meter ese
centro. ¡El remase arriba!
Era una posición clarísima de
Greggen Hansen en otra maravillosa aparición de Salma Parayuelo.
Pero bueno, aquí el Barça acostumbra a ser bastante fiable en estas acciones
Y el
resonar del silbato de la colegiada de..
Stephanie Frappard, cierre de la primera parte, una muy buena primera
defensivas
parte Marta.
contra ex jugadoras y ex entrenadores del Barça que seguramente tendrán
muchas ganas de enfrentarse
al equipo culé. Digamos que esa película tiene mucha
historia o tendría mucha historia que
contar en todo caso, no nos enturemos demasiado.
decirlo porque últimamente
nos tiene muy acostumbrados a que incluso metiéndose por dentro como es
May, pero hoy la consigna era clara.
Se envió el remate
de cabeza con
¡Gol
el gol del Barça
de Papayor! ¡Bola para Salma Parayuelos!
¡Extraordinario el partido!
¡De Salma mete ese balón!
y llegando en ese testalazo para embolsar el esférico y ponerlo en la
red!
Marco Eva Payor, 54.
Marco Eva, Barça 3
que cuando tiene espacios es letal
aquí le dejan controlar mirar centrar y una vez más eva payor es un manual
de centro-delantera.
Es vídeos constantes para ponerlos en las escuelas
y para ponérselos a los delanteros centros para saber dónde hay que ir y
la intuición que hay que tener.
Pique saltaba, viene ese envío.
El golpe de cabeza.
Alex en el remate, gol
Gol de Alexia. Gol del Barça
No sé qué es exactamente lo que están pidiendo, fuera de juego no puede ser,
yo diría
Yo creo que no, yo creo que Tanikawa está..
por detrás que alexia ahora el bar la sala pero el gol
una jugadora con buen pie lista el tanto que va a subir al
marcador. Está la marca dictamina que no había
hola para alex a la frontal el golpeo de zurda
Mammutovic que despejaba esa pelota.
La ha sacado bien Mammutovic ahora porque la saca hacia el lado.
te copio la frase que decías antes, no lo hemos nombrado mucho, lo cual no
quiere decir que está haciendo mal partido.
Eso nos
pasa a veces con Patri, porque fíjate que a Patri tampoco la hemos nombrado y
no se nos ocurre en partidos sin Patri en el verde
Dalman después de la recuperación dejado para Perry Harder
perdido en el golpe gol gol de perry harder gol del Bayern la pérdida de
pelota
Linda Dalman que deja para Pernil.
Y Harder golpea con la pierna derecha
poniendo el balón en la red.
Setiendo de partido.
Marricó Pernil Harder.
Marcha 4, Bayern
2. Desconexión para mí total del Barça con
balón, pierde ahí dentro me parece que es Aitana
la que pierde el balón, que le entrega prácticamente un balón al rival, se
confía y eso hace que pille a la defensa
culé desordenada porque estaba todo el mundo pensando en atacar y nunca
pensando que una jugadora como
Aitana pueda llegar a perder ese balón, luego al final también tiene ese
puntito de suerte que le rebota en la pierna y
Irene y se acaba colando, Catano la puede atajar.
y ahora vamos a ver el error en la salida linda dalman con el
esférico. Linda Dalman juega.
Linda Dalman dispara y se va a encontrar con Mappy León
minutos de apuro para el Barça
aprovechar más esos espacios, ahora comentamos
Y ahora Buye manda a ser la pelota, salvando el esférico.
Claro, ha dejado la bola, afronta del aire, golpea, pierna derecha,
lanzamiento de travesaño.
El disparo que se ha marchado al larguero.
En ese..
el Barça que cuando bota el balón, bota
afuera y no dentro, porque muchas veces esas tocan travesaño y se meten dentro.
Fantástico el golpeo de Ariana Caruso
Toca Cata. Pues mira, eso es lo que salva el gol.
el saque de esquina para el bayern
Con ese envío. Ese balón queda muerto.
El intento vuelve a aparecer Catacoy.
El
Gilles. Aparece en arriba.
Ahora corner de nuevo.
Se está salvando el
barça y el bayern llega coleccionando un puñado
interior de Nari. Intenta salir Vicky López.
Se arma el contragolpe para el Barça.
Vicky en
desplazamiento para la carrera vamos a ver en la conducción es aytana bombatí
aytana que va a encarar
se marchó, ligeramente desviado, la tuvo el Barça
partido
Recuperar ese valor..
El golpeo de Linda Dalman y esa pelota que se ha marchado al larguero de la
portería de..
Katakoy.
brazalete a patrick
veremos a ver. Vicky poniendo la pelota, pero mala
acción de
conducción,
y creo que te lo he comentado, ya hubiese introducido algún cambio, tanto
hoy como en el día de la ida, ¿eh?
la ida, porque es que para mí han sido tarde, ahora, cuidado.
Cornel Harder llevándose la pelota,
Harder que desplaza, encuentra zona derecha.
En la metida se va la buscando, punto de penalti.
Disparo, pierna derecha,
gol, gol de Pernil Harder, la acción de Pernil, la asociación con Enda y Made,
están yendo estos últimos minutos al
Pero suele ser así.
Y no ha tardado mucho en revisarlo
Bueno, pues la acción se salda con la falta a Patri Guijarro
Mira, vamos a verlo repetido
ahí proteger balón.
Junto a Claudia. Claudia que..
tocaba esa pelota. Señoras y señores.
Agenden 23 de mayo
en Oslo. Olympique de Lyon, Barça finalísima de
la Liga de Campeones.
Marta,
¿cómo te has visto?
Pues la verdad Paco, 70 minutos intachables del Barça, muy buenas
intenciones
el ritmo, el nivel, los dos ajustes tácticos que ha hecho Pere Romero para
el día de hoy, sobre todo el de meter a
Smey Brooks por dentro, sigo diciendo que es brillante.
A partir del minuto 70 creo que no le han ido del todo
bien los cambios, se ha empezado a diluir un poco la idea táctica que se
había tenido hasta el momento y eso ha hecho que el
Bayern se encuentre cómodo en situaciones de locura y ahí cuando la
RNE: especial ‘Tablero Deportivo’ y despliegue desde la víspera
Radio Nacional de España ofrecerá una amplia cobertura de la final de la Champions femenina gracias a un despliegue informativo en la previa y en el día del encuentro. Además, la emisión del partido en La 1 dará la opción de escuchar en dual la narración de RNE en la televisión.
El dispositivo especial de RNE lo formarán Silvia Verde, subdirectora y copresentadora de ‘Tablero Deportivo’, Josep Capel, que cubrirá todo lo que pase en la previa y el propio partido; y Enric Martí, asistiendo en la parte técnica.
La emisión íntegra del choque se podrá escuchar el sábado en ‘Tablero Deportivo’ con la mejor narración, protagonistas y análisis del partido.
Además, la emisora pública informará desde el viernes de lo que pase en las ruedas de prensa de los entrenadores, lo que ocurra en la capital noruega, alrededores del estadio y puntos claves antes de celebrarse el partido. De todo ello se informará puntualmente a través de sus boletines informativos y en sus principales espacios deportivos: ‘Tablero Deportivo’, ‘Radiogaceta de los Deportes’ y ‘El Vestuario en Radio 5’.
La Champions, en todas las plataformas y soportes
La final podrá seguirse en directo en RTVE Play, que tras el partido ofrecerá los momentos más destacados del encuentro. En RTVE.es/deportes también se retransmitirá en directo y, una vez acabe, se publicará crónicas, análisis y reacciones de los protagonistas.
En redes sociales habrá una amplia cobertura desde el viernes, con contenidos específicos del equipo desplazado a Oslo en las cuentas de Teledeporte en TikTok, X , Instagram y Facebook, siempre con la posibilidad para los usuarios de comentar con el hashtag #ChampionsRTVE.
Además, en el canal de Teledeporte en YouTube se podrá encontrar el resumen y los vídeos de las mejores jugadas al finalizar el partido.