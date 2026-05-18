RTVE, líder informativo en la elecciones de Andalucía: su despliegue reunió más de 10 millones de espectadores únicos

RTVE ofreció este domingo, 17 de mayo, un gran despliegue informativo por las elecciones en Andalucía que ha sido líder de audiencia. Toda la extensa programación sobre los comicios, desde las 09:00 horas hasta las 24:33, consigue una cobertura global de 10.026.000 espectadores únicos. Y los principales especiales informativos, emitidos en prime time después del Telediario con los resultados y el análisis, son líderes con un 12,3% y 1.397.000 espectadores de media. La 1 lidera ayer las franjas de madrugada (7,3%), mañana (9,6%) y prime time (10,6%).

Los especiales electorales estuvieron conducidos por Pepa Bueno desde Sevilla y Alejandra Herranz desde Madrid, y el Telediario 2, también volcado en el recuento de las elecciones, por Marc Sala también desde la capital andaluza y Lourdes Maldonado en Torrespaña. Este gran bloque informativo, incluyendo el TD2, consigue una cuota del 12,5% y 1.427.000 espectadores de media a nivel nacional, y más de 3,4 millones de contactos.

Por tramos, ‘17M: Andalucía decide. Resultados’, el primer bloque tras el TD2, registra 1.682.000 espectadores y un 12,8% de cuota, con más de 4,2 millones de contactos en su emisión simultánea La 1 y Canal 24 horas. Se convierte en la opción informativa nacional de referencia y líder entre todos los especiales con una ventaja sobre la siguiente opción informativa de 3.7 puntos.

La segunda parte, ‘17M: Andalucía Decide. Análisis’, también es líder en su franja registrando, con 1.304.000 seguidores, un 12.2% y casi 6,6 millones de espectadores únicos. Aventaja a la segunda opción informativa en 4.2 puntos.

La media de los dos tramos es de 1.403.000 personas, una cuota del 12,4%, y 8.850.000 espectadores únicos que se han informado en algún momento en RTVE, muy por encima de la siguiente opción.

RTVE es también líder durante toda la mañana, con información continua en La 1 y el Canal 24 horas, pendientes de los preparativos en los colegios electorales. Noticias Fin de Semana 24 horas, con Igor Gómez, registra hasta un 18,8% de cuota de pantalla. A su vez, el primer Avance informativo electoral, a las 09:00 horas, lidera su franja de emisión (16,5%).