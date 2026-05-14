RTVE se vuelca con las elecciones andaluzas con una programación especial el 17 de mayo

Andalucía celebra elecciones autonómicas este domingo, 17 de mayo y RTVE realizará un amplio despliegue en todos sus canales. Una programación especial en TVE, RNE y RTVE Noticias, con especial atención en los informativos de RTVE Andalucía y un gran dispositivo de profesionales en Sevilla y otros puntos de la comunidad.

La jornada electoral, en La 1 y el Canal 24 horas El Canal 24 horas ofrecerá información continua en directo desde las 8:00 de la mañana, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda este domingo en Andalucía. Desde Sevilla, y presentados por Marc Sala, La 1 y el Canal 24 horas emitirán dos avances informativos: a las 9:00, coincidiendo con la apertura de los colegios, y a las 13:55 horas, con el dato de participación y las principales claves de la jornada. A las 14:15 horas, ‘Noticias Andalucía’ profundizará en el desarrollo de la jornada electoral con una edición especial desde Sevilla. También desde la capital andaluza, y conducido por Marc Sala, el Telediario 1 dedicará un amplio bloque informativo a las elecciones autonómicas. A las 19:45 horas arrancará en La 1 y el Canal 24 horas el especial informativo ‘Andalucía decide’. El análisis de la jornada y todos los datos se ofrecerán desde dos escenarios: las Reales Atarazanas de Sevilla, con Pepa Bueno, y el Estudio 5 de Prado del Rey (Madrid), con Alejandra Herranz. RTVE desplegará toda su capacidad informativa con conexiones en directo desde las sedes de los principales partidos, colegios electorales y distintos puntos de interés.

Amplio seguimiento en RNE Radio Nacional y Radio 5 ofrecerán una programación especial con motivo de las elecciones andaluzas, con información permanente durante toda la jornada. A las 13:30 se emitirá desde Sevilla una edición especial de su informativo regional, ‘Crónica de Andalucía’, para pulsar cómo transcurre la jornada electoral. Además, desde las 19:45 horas, Radio Nacional y Radio 5 realizarán, desde los alrededores de la sevillana Torre del Oro y conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso, el especial informativo que seguirá minuto a minuto el cierre de los colegios y el escrutinio y contará con conexiones en directo con las sedes de los principales partidos políticos. La programación especial continuará el lunes 18 de mayo con una amplia cobertura postelectoral. ‘Las Mañanas de RNE’ se emitirá desde primera hora y hasta las 12:20 horas desde Sevilla para analizar los resultados y recoger el ambiente político y social tras la jornada electoral. A partir de las 14:10 horas, los profesionales de RTVE Andalucía tomarán el relevo con una nueva edición especial de su informativo regional desde los alrededores de la Torre del Oro.