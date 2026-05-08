RTVE ofrecerá el próximo lunes el último debate electoral andaluz

Tras organizar y emitir el pasado lunes el primer debate electoral andaluz, RTVE ofrecerá el próximo lunes, 11 de mayo, el segundo y último debate, organizado por Canal Sur, con los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurren a las elecciones de Andalucía del 17 de mayo: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).

El debate se celebrará en la sede de Canal Sur en Sevilla. Se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía tras finalizar el Telediario 2, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.

Al finalizar el debate, RTVE analizará todo lo ocurrido en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, y que estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas. Se podrá seguir a través del Canal 24 horas y RTVE Play.