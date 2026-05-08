RTVE ofrecerá el próximo lunes el último debate electoral andaluz
- Lunes 11 de mayo, en directo en La 1 en desconexión para Andalucía a las 21:45 horas, y para toda España, a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play
- Tras el debate, el análisis en un especial presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero en el Canal 24 horas
- El primer debate, organizado el 4 de mayo por RTVE, lideró con un 15,2% de cuota en La 1 y Canal 24 horas
Tras organizar y emitir el pasado lunes el primer debate electoral andaluz, RTVE ofrecerá el próximo lunes, 11 de mayo, el segundo y último debate, organizado por Canal Sur, con los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurren a las elecciones de Andalucía del 17 de mayo: Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).
El debate se celebrará en la sede de Canal Sur en Sevilla. Se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía tras finalizar el Telediario 2, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.
Al finalizar el debate, RTVE analizará todo lo ocurrido en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, y que estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas. Se podrá seguir a través del Canal 24 horas y RTVE Play.
Audiencia de los debates electorales en RTVE
El primer debate en televisión entre los candidatos a la presidencia de la Junta emitido el pasado lunes en RTVE consiguió un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía. El debate reunió a una media de 363.000 espectadores y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos (1.095.000) a lo largo de su emisión.
A nivel nacional, el debate anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, llegó a más de un millón de espectadores únicos (1.042.000).
Fue el debate más seguido en redes de esta ronda de elecciones autonómicas. #DebateAndalucíaRTVE se convirtió en tendencia nacional durante toda la noche en las redes sociales de RTVE con más de un millón de visualizaciones e interacciones. Además, 142.000 personas lo siguieron en directo en TikTok. Facebook lideró el alcance con 408.000 visualizaciones, seguido de X con 381.000. En RTVE Noticias, el directo del debate en el Canal 24 horas suma 121.852 visualizaciones. Los usuarios también se conectaron a RTVE Play y RNE Audio para seguirlo.
RTVE ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con excelentes resultados de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia de Castilla y León para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%.
En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% en La 1 y Canal 24 horas.
En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.
Actualmente, La 1 alcanza su mejor dato en Andalucía en 14 años. Supone el mayor crecimiento de la cadena principal en 31 temporadas. El Telediario Matinal, con un 23,3% de cuota regional lidera su franja. Noticias Andalucía supera la oferta autonómica en su franja en 4 puntos, consolidando a La 1 como referente informativo regional.