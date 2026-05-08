Les millors recomanacions de La 2Cat pel cap de setmana

Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació per a tots els públics i gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' rep Juan Fernández i 'Punts de vista' convida el grup de música 'Pastora' i visita el Festival 'Trapezi'. Diumenge, Maria Molins protagonitza 'Cinema de mercat' i 'Fonamentals' estrena el capítol 'Habitatge social i comunitat'. D'altra banda, Pep Munné visita 'Noms propis', i 'El escarabajo verde' estrena 'Mentre no em passi a mi', i 'Docu2' emet 'Sau: la memòria submergida'. A més, diumenge a la nit l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau i l'Ada Parellada visiten Sílvia Abril a 'I ara què?'.
Dissabte: actualitat política i la millor cultura
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs entrevista Juan Fernández, del PP. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:40 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista', presentat per Tània Sarrias, convida la banda musical 'Pastora' per celebrar els seus 25 anys de trajectòria amb el seu nou disc '25 años buscando follón'. Després, aborda el Festival de Circ 'Trapezi' de Reus, que del 13 al 17 de maig celebra la seva 30a edició.
19:00h a La 2Cat
Diumenge: cinema, habitatge, pandèmies i entrevistes
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Sant Antoni, acompanyat de la Maria Molins, que repassa els seus treballs en teatre, cinema i televisió.
13:30 h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Pep Munné, actor, barceloní i antic futbolista del Barça que va canviar la gespa pels escenaris. Repassa una carrera entre el teatre, el cinema i la televisió plena de girs, èxits, decisions valentes i molta passió.
15:00 h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Mentre no em passi a mi'. Un reportatge que, arran de la diferents zoonosis com la grip aviària o la pesta porcina, tracta sobre les possibilitats que aquestes acabin afectant l'ésser humà.
18:10 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'Habitatge social i comunitat'. L'arquitecta Anna Solé explora models d’habitatge col·lectiu, humà i sostenible amb les necessitats de les persones al centre del disseny.
19:30 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'Sau, la memòria submergida'. A través de la mirada dels seus protagonistes, el documental visita un paisatge que ja no existeix. Aigua i formigó. Pedra i vent. Espais de la memòria que apropen a una història poc coneguda: la dels pantanaires de Sau, els treballadors que van arribar del sud d’Espanya, alguns sols i d’altres amb les seves famílies, i van aixecar la presa d’un dels embassaments avui més emblemàtics.
20:30 h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'I ara què?' Sílvia Abril rep una sorpresa triple amb la visita de l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau i l'Ada Parellada, que venen a repassar les millors anècdotes dels seus 30 anys d'amistat per rematar-ho amb un sopar que reunirà les millors receptes de la cuina catalana.
22:30 h a La 2Cat