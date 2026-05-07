Maria Molins, aquesta setmana a 'Cinema de mercat'
- La Maria Molins porta a Pep Prieto al mercat de Sant Antoni per fer un repàs de la seva carrera
- Diumenge, 10 de maig, a les 13:30h a La 2Cat
'Cinema de Mercat' és un format d'entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través del diàleg entre el cinema i el teatre català i un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals. Presentat pel periodista Pep Prieto, el programa es pot veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Sant Antoni, acompanyat de la Maria Molins, que repassa els seus treballs en teatre, cinema i televisió.
L’actriu recorre el mercat de Sant Antoni, un dels mercats més emblemàtics de Barcelona i centre de vida social del barri, per endinsar-se en els seus treballs en teatre, cinema i televisió. Durant la visita, Molins comparteix com ha anat construint una carrera versàtil, alternant projectes molt diversos i explorant diferents registres interpretatius.
A més, Molins reflexiona sobre com la maternitat transforma la mirada d’una actriu i influeix en la manera d’afrontar els personatges i les històries. Entre les parades del mercat, parla dels canvis que ha portat l’era de les plataformes digitals i de com aquestes han modificat la producció i el consum de ficció audiovisual. La conversa esdevé així una mirada honesta sobre l’evolució de la professió i sobre la necessitat d’adaptar-se constantment a un sector en transformació.